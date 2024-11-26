12強賽／冠軍戰林凱威丟手套、吉力吉撈拔壘包 原因曝光了

台北市府今天晚間在大巨蛋舉辦世界棒球12強英雄見面會。提問階段，吉力吉撈．鞏冠曝光拔二壘壘包趣事，他說，因為如果要拿世界冠軍一定要通過二壘，所以把壘包拆下來自己珍藏。另外，林凱威也說出丟手套的秘辛，「想到大谷三振不是也丟手套，我也來丟一下。」引起全場球迷歡呼。

主持人分別搜集網友們提問，更請球員們分享當下及這趟冠軍路的歷程。吉力吉撈．鞏冠開玩笑說，台北大巨蛋到東京巨蛋，沒想到還有那樣的噪音，可以把東蛋當作自己主場；拿到冠軍也很Unbelievable（難以置信）。

主持人更問說，當時把二壘壘包拔起來是珍藏嗎？吉力吉撈．鞏冠說，他覺得要拿到世界冠軍一定要通過二壘，所以才拆下來自己珍藏。

另外，日本之役最後的林凱威九局下登板，他說，當時在牛棚熱身的時候還沒有很緊張，但是上場聽到日本球迷應援聲很大開始有點緊張，但是「餅總」有說上去就是一個個把打者抓下來，相信自己還是能做到。

林凱威也被問到最後帥氣丟手套的原因，他說，其實那顆嚇到，想說界外球，直到朱哥接到後踩壘包，才意識到拿冠軍，所以想到大谷翔平在經典賽時三振後甩手套慶祝，「那我也來丟一下好了。」

商品推薦