12強賽／中華隊奪金！牛肉湯名店酸「高興什麼」網刷負評：小孩不愛吃

中華隊24日在世界12強棒球賽以4比0完封日本奪下金牌，全台籠罩在狂歡的氛圍中。不過，近日卻有某家知名台南牛肉湯店，在社群媒體上逆風發言，稱今年中華隊奪冠「不知道在高興什麼」、「為了贏換掉表定先發投手」等，被粉專轉發後引發爭議。不少網友見狀難掩怒火，直呼「已留言評論，小孩不愛吃」，甚至到店家Google評論刷一星負評。

在全台歡慶中華隊奪冠時，臉書粉專「杜芬疏失ㄅㄕ」發文貼出一張截圖，只見某家台南牛肉湯名店對中華隊贏球不以為然，在Instagram限時動態發表爭議言論，包含「為了贏換掉表定先發投手」、「不知道在高興什麼」、「一直強調日本全職業隊又怎樣？」、「贏的了WBC真正日本武士隊再贏話」。粉專最後還不忘提醒棒球迷「小心別踩雷」。

牛肉湯業者爭議言論一出，鄉民湧入店家Instagram及Facebook表達不滿，「已留言評論，小孩不愛吃」、「日本隊同意他說他們是二軍嗎？」、「是不是運彩虧錢心情不好啊？」業者Google評論也被狂刷一星負評，留言區還有人教學：「記得再去留個言鼓勵一下喔，果然幾乎都被Google洗評論機制給刪掉了。訣竅：真的很好吃，留2顆星」。

根據「三立新聞網」報導，牛肉湯老闆回應，原話是想講中華隊一線選手較多，日本隊則是一二軍都有，希望「贏賭不要贏話，贏了比賽不要講話刺激別人，哪天要再對到（日本隊）不知道」，強調中華隊奪金很開心，本意只是個人抒發心情，不料造成誤會。

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