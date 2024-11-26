獨家送12強世界冠軍頭版L夾 台灣棒球訂製書 永遠珍藏這一天！

登頂世界冠軍！ 台灣棒球寫下歷史新頁！就在2024年11月24日，台灣英雄在12強賽以4：0擊敗地主日本隊，成功拿下冠軍！為了紀念這歷史性的時刻，《台灣棒球訂製書》獨家推出超值限定贈禮，讓每位球迷都能珍藏這份感動與榮耀！

台灣棒球訂製書以新聞紀實的視角，精選《聯合報》、《民生報》創刊以來的關鍵新聞報導，從少棒球隊崛起、成棒在國際賽場的精彩表現，到職業棒球的興衰與變遷，忠實紀錄台灣棒球的重要歷史瞬間。 圖／報時光提供

收藏《台灣棒球訂製書》，隨書贈送三大紀念好禮：

好禮一⚾冠軍頭版L夾

獨家將《聯合報》冠軍頭版製作為L型資料夾，將台灣英雄奪冠的光榮瞬間永久留存，兼具實用性與紀念性，永遠珍藏這一天！

好禮二⚾ 12強全紀錄特報

從先前預賽五戰四勝的亮眼表現，一直到東京巨蛋8：2戰勝美國、4：0戰勝日本拿下冠軍的歷史瞬間，為你精選編製為特別報導，以報紙見證隊史最佳成績！

好禮三⚾抗韓經典特報

精選編製近年國際賽中擊敗韓國的歷史報導，包含這次12強炸翻韓國的全壘打、2023年亞運 林昱珉 六局無失分的精采表現、2019年12強 7：0完封韓國等經典抗韓賽事，帶球迷就此甩掉恐韓症！

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此屆12強預賽於台北大巨蛋舉辦，而在過去重要的棒球場地則是「台北市立棒球場」，見證職棒元年首戰及許多重要大型比賽，承載著許多老球迷的回憶，台灣棒球訂製書也收錄相關報導。 圖／報時光提供

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