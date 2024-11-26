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12強賽／坦言沒想過能奪冠 陳傑憲曾自覺渺小：往後可以抬頭挺胸走向國際

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12強賽／曾自覺很渺小 陳傑憲哽咽沒想過奪冠：往後可以抬頭挺胸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2024年世界棒球12強賽台灣隊奪冠，總統賴清德（右）26日在總統府接見代表隊成員，並與隊長陳傑憲（左）一同比出招牌動作。中央社
2024年世界棒球12強賽台灣隊奪冠，總統賴清德（右）26日在總統府接見代表隊成員，並與隊長陳傑憲（左）一同比出招牌動作。中央社

世界棒球12強賽冠軍中華隊成員在今天前往總統府由總統賴清德與副總統蕭美琴接見，而本屆賽事表現亮眼的隊長陳傑憲也代表團隊與總統賴清德互贈禮物，陳傑憲在致詞時也表示，曾經覺得自己很渺小，也不曾想過能透過球技讓世界看見台灣，但往後中華隊將能抬頭挺胸走向國際舞台。

對於今年在中華隊徵召並不算順遂的情況下，最終仍帶領年輕的中華隊在世界棒球12強賽奪下我國在世界一級賽事的首冠，隊長陳傑憲在總統府致詞時透露，儘管外界都不看好他們，但他始終相信只要全隊的心凝聚在一起，一步一步慢慢走就會有好成績。

談到在出發東京前曾在機場表示，希望球隊能成為台灣的驕傲，最終也如願達成目標，陳傑憲透露其實一開始並沒有想說會不會奪冠，但當到東京後看到團隊的努力、認真和每場帶著自信眼神出賽，讓他知道球隊將能創造很多不可能，「其實我沒有想過我們有沒有辦法得冠軍，也沒有想過我們這個世代可以拿世界冠軍，但我想講的是，謝謝我們這個世代，我們的努力被世界看見。」

「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行今天下午3點20分從台北市凱達格蘭大道公園路口出發，民眾歡呼連連，陳傑憲與林家正揮舞國旗與民眾互動。記者王宏舜／攝影
「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行今天下午3點20分從台北市凱達格蘭大道公園路口出發，民眾歡呼連連，陳傑憲與林家正揮舞國旗與民眾互動。記者王宏舜／攝影

對於今天下午參加「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，接受民眾的熱情歡呼，陳傑憲也直言，「今天看到台灣人民在揮手為我們歡呼，我心裡很感動，我從來沒想說，我能夠讓台灣人民為我感到驕傲，沒有想過用我們的球技讓世界看見台灣，一切一切超乎想像。之前也許覺得自己很渺小，沒有辦法讓大家看見我，我叫誰、我是誰，更何況是我們台灣的棒球，謝謝大家讓世界看見台灣，往後我們可以抬頭挺胸走向國際舞台、迎向國際。」

世界棒球12強

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