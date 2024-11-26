12強賽／賴清德細數球員表現 自嘲在總統府接見獅將不簡單

世界12強棒球賽中華隊今天在總統府由總統賴清德、副總統蕭美琴接見，賴清德在致詞時一一細數球員本屆賽事表現，不過身為資深獅迷的他在點到統一獅球員陳傑憲等人時也笑稱，要在總統府接見他們真的不容易。

總統賴清德、副總統蕭美琴今天在「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行後，於總統府接見中華隊成員，其中過去已經有多次在總統府接見棒球員的賴清德，也在致詞時感謝中華隊讓世界看見台灣，並贏得國際社會的尊重。

之後賴清德一一點名本屆中華隊教練團與成員，並依照中職母隊和旅外球員順序邀請球員一一起立接受掌聲；身為資深獅迷的賴清德，在點名到統一獅隊成員時表示，「另外我要跟陳傑憲、潘傑楷、林安可和邱智呈等人說，要在總統府見你們真的不簡單，你們都知道我們在講什麼，希望明年餅總帶著統一獅隊好好表現，後年在總統府迎接你們，明年我會先歡迎兄弟來到總統府。」

商品推薦