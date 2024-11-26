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12強賽／坦言沒想過能奪冠 陳傑憲曾自覺渺小：往後可以抬頭挺胸走向國際

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12強賽／日本隊教練稱情蒐有做足 但台灣投手「無視打者弱點」

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊投手陳冠宇。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊投手陳冠宇。特派記者許正宏／東京攝影

日本武士隊在世界12強棒球賽冠軍戰以0：4遭中華隊完封，中斷國際賽27連勝紀錄。日本隊首席教練金子誠受訪時提到，情蒐有做足，且預測到台灣投手調度，但打線仍被壓制。

據日媒《Number Web》報導，金子誠指出，林昱珉有投球數限制，日本教練團都知道，也預測到張奕陳冠宇會中繼登板，兩人都效力過日職，所以擁有充足資料，但對手仍技高一籌，張奕中繼3局無失分，陳冠宇1局無失分。

金子誠還提到台灣投手特點，「台灣投手完全無視打者弱點，將自己最好的武器投進好球帶，雖日本打者有掌握速球，但不是打不好，就是揮空，無法串聯攻勢。」

金子誠認為台灣選手很有潛力，許多球員學生時期到日本留學，或中職找日本教練幫忙訓練，台灣持續向日本學習，累積下來可能會超越日本棒球。

金子誠還提到，台灣選手的戰術執行能力、意志力及國家支持力量讓人印象深刻，體能訓練和身體控制都是日本選手能學習的地方。

世界棒球12強 張奕 陳冠宇

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