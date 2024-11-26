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12強賽／坦言沒想過能奪冠 陳傑憲曾自覺渺小：往後可以抬頭挺胸走向國際

12強賽／江國豪從小綽號曝光 加入球隊爸爸竟擔心「這件事」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
中華隊投手江國豪在世界12強棒球賽預賽、複賽對上日本隊都成功「拆彈」。圖／本報資料照
中華隊投手江國豪在世界12強棒球賽預賽、複賽對上日本隊都成功「拆彈」。圖／本報資料照

世界12強棒球賽中華隊完封日本奪冠，中繼投手江國豪在預賽、複賽對上日本隊時拆彈成功，獲得極高評價，他畢業於雲林麥寮高中，是棒球隊ㄧ員，因為身高不高、頭很大，綽號「大頭」，他到球隊報到時，是爸爸、奶奶帶去，爸爸一度擔心「兒子這麼矮，有辦法打到職棒嗎？」當時教練已看出他的潛力，跟爸爸說「你兒子的未來我看得懂」。

麥寮高中棒球隊總教練吳秉倫表示，江國豪高中時個子不高，不到165公分，但是頭很大，同學都叫他「大頭」，因為頭很大，遠遠看就知道是他，「看起來就像可愛的小屁孩，現在比例有好一點」。江國豪曾笑稱兒子遺傳到他的「大頭」特徵。

中華隊投手江國豪高中時在麥寮高中青棒隊接受訓練。圖／雲林縣政府提供
中華隊投手江國豪高中時在麥寮高中青棒隊接受訓練。圖／雲林縣政府提供

吳秉倫說，江國豪是爸爸、奶奶帶著到球隊報到，當時身高不到165公分，他爸爸很擔心地詢問「兒子這麼矮，有辦法打到職棒嗎？」他當時很篤定地告訴江爸爸，「你看不懂，但你兒子的未來我看得懂」，奶奶也要教練盡量訓練。江國豪和奶奶感情很好，奶奶常來看他比賽，學校收假時也是爸爸、奶奶來帶他回家。

江國豪高中時期表現還沒突出，但協調性很好，剛進球隊雖然很調皮，但為了自己的目標，後來非常自律，自我要求很高，球隊練習完後還會自我加強，跟學長、學弟互動很好，畢業前球速已達145公里，以高中生來說很不容易，當時覺得他未來性應該滿好。

世界棒球12強 江國豪

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