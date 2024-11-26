圖輯／爭睹台灣棒球英雄…遊行路線人潮塞爆 連孕婦也上街

台灣在2024年世界12強棒球錦標賽奪冠，「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行今天下午3點20分從台北市凱達格蘭大道公園路口出發，車隊約在3點45分抵達總統府，沿途熱情民眾夾道歡迎，必經道路上人潮水泄不通，甚至還有孕婦挺著大肚子上街，就為一睹台灣英雄風采。
遊行路線由凱達格蘭大道、公園路口開始，在軍、警車開道下，車隊緩緩前進，沿著公園路、襄陽路、館前路、忠孝西路南側轉進重慶南路，最後抵達總統府，接受總統賴清德、副總統蕭美琴接見；沿途應援曲「台灣尚勇」不絕於耳。
「台灣隊長」陳傑憲與林家正同車，有民眾看到他們揮手，高興地說「他在跟妳揮手啦！」「超帥的」驚喜聲連連。而車隊後方成員包括團本部、醫師、後勤團隊，民眾也報也熱烈掌聲，說「多虧有他們協助」。
中華隊在24日在世界12強棒球賽冠軍賽以4比0完封以全日職班底組成的日本隊，不僅首度稱霸這項賽事，也是隊史第一次奪三大賽冠軍。總教練曾豪駒表示，「今天的喜悅是屬於全台灣球迷跟所有棒球人。我相信，我們是有能力去競爭，這是接近強隊一小步。這次辦到了，還要繼續努力，往後我們還是有機會去挑戰所有的強隊。」
世界12強棒球賽冠軍中華隊在今天傍晚的「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行後，前往總統府由總統賴清德、副總統蕭美琴接見，賴清德在...
世界棒球12強賽冠軍中華隊成員在今天前往總統府由總統賴清德與副總統蕭美琴接見，而本屆賽事表現亮眼的隊長陳傑憲也代表團隊與...
日本武士隊在世界12強棒球賽冠軍戰以0：4遭中華隊完封，中斷國際賽27連勝紀錄。日本隊首席教練金子誠受訪時提到，情蒐有做足，且預測到台灣投手調度，但打線仍被壓制。
據日媒《Number Web》
世界12強棒球賽台灣帶回冠軍，除了球員、教練團出色的表現外，今年情蒐也發揮很大的作用。體育署長鄭世忠透露今年情蒐共花了2...
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登頂世界冠軍！ 台灣棒球寫下歷史新頁！就在2024年11月24日，台灣英雄在12強賽以4：0擊敗地主日本隊，成功拿下冠軍！為了紀念這歷史性的時刻，《台灣棒球訂製書》獨家推出超值限定贈禮，讓每位球迷都能
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