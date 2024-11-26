圖輯／爭睹台灣棒球英雄…遊行路線人潮塞爆 連孕婦也上街

台灣在2024年世界12強棒球錦標賽奪冠，「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行今天下午3點20分從台北市凱達格蘭大道公園路口出發，車隊約在3點45分抵達總統府，沿途熱情民眾夾道歡迎，必經道路上人潮水泄不通，甚至還有孕婦挺著大肚子上街，就為一睹台灣英雄風采。

遊行路線由凱達格蘭大道、公園路口開始，在軍、警車開道下，車隊緩緩前進，沿著公園路、襄陽路、館前路、忠孝西路南側轉進重慶南路，最後抵達總統府，接受總統賴清德、副總統蕭美琴接見；沿途應援曲「台灣尚勇」不絕於耳。

「台灣隊長」陳傑憲與林家正同車，有民眾看到他們揮手，高興地說「他在跟妳揮手啦！」「超帥的」驚喜聲連連。而車隊後方成員包括團本部、醫師、後勤團隊，民眾也報也熱烈掌聲，說「多虧有他們協助」。

中華隊在24日在世界12強棒球賽冠軍賽以4比0完封以全日職班底組成的日本隊，不僅首度稱霸這項賽事，也是隊史第一次奪三大賽冠軍。總教練曾豪駒表示，「今天的喜悅是屬於全台灣球迷跟所有棒球人。我相信，我們是有能力去競爭，這是接近強隊一小步。這次辦到了，還要繼續努力，往後我們還是有機會去挑戰所有的強隊。」 「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行今天下午3點20分從台北市凱達格蘭大道公園路口出發，館前路施放勝利紙花，民眾歡呼聲不絕於耳。記者王宏舜／攝影 「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行今天下午3點20分從台北市凱達格蘭大道公園路口出發，民眾夾道歡迎。記者王宏舜／攝影 「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行今天下午3點20分從台北市凱達格蘭大道公園路口出發，民眾夾道歡迎。記者王宏舜／攝影 總教練曾豪駒表示，「這次辦到了，還要繼續努力，往後我們還是有機會去挑戰所有的強隊。」。記者王宏舜／攝影 「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行今天下午3點20分從台北市凱達格蘭大道公園路口出發，民眾歡呼連連，陳傑憲與林家正揮舞國旗與民眾互動。記者王宏舜／攝影 「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行今天下午3點20分從台北市凱達格蘭大道公園路口出發，民眾歡呼連連，陳傑憲與林家正揮舞國旗與民眾互動。記者王宏舜／攝影

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