圖輯／「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行 熱情民眾高喊「HERO」

慶祝世界棒球12強賽中華隊奪冠凱旋歸來，文化總會下午在總統府周邊舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，當球員們經過館前路（英雄谷）時，現場施放勝利紙花向台灣英雄致敬，而兩旁的數萬民眾則同聲高喊「HERO」，讓現場氣氛達到最高潮。
「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行路線，自凱道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路。接著左轉忠孝西路一段南側，再左轉重慶南路一段，最後抵達總統府，賴清德總統與蕭美琴副總統將親自在總統府門口迎接。
世界12強棒球賽冠軍中華隊在今天傍晚的「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行後，前往總統府由總統賴清德、副總統蕭美琴接見，賴清德在...
世界棒球12強賽冠軍中華隊成員在今天前往總統府由總統賴清德與副總統蕭美琴接見，而本屆賽事表現亮眼的隊長陳傑憲也代表團隊與...
日本武士隊在世界12強棒球賽冠軍戰以0：4遭中華隊完封，中斷國際賽27連勝紀錄。日本隊首席教練金子誠受訪時提到，情蒐有做足，且預測到台灣投手調度，但打線仍被壓制。
據日媒《Number Web》
世界12強棒球賽台灣帶回冠軍，除了球員、教練團出色的表現外，今年情蒐也發揮很大的作用。體育署長鄭世忠透露今年情蒐共花了2...
台灣隊長陳傑憲在世界12強棒球賽冠軍戰的「台日大戰」前，特地跟日本隊內野手小園海斗交換球棒，日媒好奇詢問本人發現，原來是...
登頂世界冠軍！ 台灣棒球寫下歷史新頁！就在2024年11月24日，台灣英雄在12強賽以4：0擊敗地主日本隊，成功拿下冠軍！為了紀念這歷史性的時刻，《台灣棒球訂製書》獨家推出超值限定贈禮，讓每位球迷都能
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