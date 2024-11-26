圖輯／「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行 熱情民眾高喊「HERO」

慶祝世界棒球12強賽中華隊奪冠凱旋歸來，文化總會下午在總統府周邊舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，當球員們經過館前路（英雄谷）時，現場施放勝利紙花向台灣英雄致敬，而兩旁的數萬民眾則同聲高喊「HERO」，讓現場氣氛達到最高潮。

「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行路線，自凱道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路。接著左轉忠孝西路一段南側，再左轉重慶南路一段，最後抵達總統府，賴清德總統與蕭美琴副總統將親自在總統府門口迎接。 慶祝中華隊奪冠凱旋歸來，「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行下午在台北舉行，當球員們經過館前路（英雄谷）時，現場施放勝利紙花向台灣英雄致敬，而兩旁的民眾則同聲高喊「HERO」，讓現場氣氛達到最高潮。記者杜建重／攝影 「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，中華隊隊長陳傑憲（右）與隊員林家正（左）在吉普車上向球迷揮舞國旗致意。記者杜建重／攝影 慶祝中華隊奪冠凱旋歸來，下午在台北舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，刑大特勤小組成員荷槍帶著偵爆犬在周邊巡視。記者杜建重／攝影 「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行下午在台北舉行，由於正逢大陸冷氣團南下，球迷們穿上大衣包緊緊站在館前路（英雄谷）等候。記者杜建重／攝影 「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，球員行經館前路（英雄谷）時，熱情球迷拿出相機搶拍偶像。記者杜建重／攝影 慶祝中華隊奪冠凱旋歸來，文總下午舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，熱情的球迷擠爆館前路（英雄谷），異口同聲高喊「HERO」，現場氣氛熱絡。記者杜建重／攝影

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