12強賽／開心接見棒球英雄 賴清德稱像剛結婚、娶媳婦

世界12強棒球賽冠軍中華隊在今天傍晚的「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行後，前往總統府由總統賴清德、副總統蕭美琴接見，賴清德在致詞中表示，今天開心的心情就跟他剛結婚、娶媳婦時一樣，他也一一細數每位球員在這屆賽事的精彩表現，並感謝中華隊讓世界看見台灣。

中華隊在12強賽冠軍賽擊敗強敵日本，奪下我國在世界棒球一級賽事的首座冠軍，今天中午由行政院長卓榮泰設宴款待後，下午代表團成員則是由總統府前出發展開「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，接受民眾的熱情歡呼。

在遊行結束後，中華隊來到總統府由賴清德、蕭美琴接見，中華隊教練、球員、團隊人員先是經過三軍儀隊的榮耀劍門後，總統賴清德也與團隊成員一一握手致意，現場也備有馬告香腸、鹹豬肉、雞蛋糕、小籠包、珍珠奶茶、紅豆餅等台灣小吃，以及特製的「TEAM TAIWAN」鑰匙圈給全部隊職員。

賴清德在致詞時表示，「我現在心情是高興的，沒辦法用筆墨形容，好像我剛結婚的心情，又或者是娶媳婦、我兒子結婚時，也是那麼高興，再之前就是高中聯考也是那麼高興，相信全國人民也是那麼高興，代表全國人民恭喜TEAM TAIWAN所以台灣英雄為我國贏得歷史上第一座世界級的冠軍，感謝你們將台灣推上世界第一，你們都是台灣之光，也因為有你們國際社會會看見台灣，知道台灣不是只有半導體，還有棒球。」

賴清德在致詞時也一一細數中華隊在本屆賽事的精彩表現，以及最終中斷日本的27連勝和連續5000多個日子沒有被完封的紀錄，「但更難得是我們贏得勝利後，在曾總教練帶領下，球隊圍著投手丘，脫下帽子，跟觀眾表示感謝，跟其他球隊表示敬意，曾總教練也婉謝了在日本棒球聖地東京巨蛋開香檳，讓國際賽後看到我們不僅贏得球賽還贏得尊敬，這樣表現贏得國際社會的讚許。」

賴清德指出，出發前總教練曾豪駒表示，這一趟去比賽是要取爭取歷史和故事，陳傑憲則希望球隊成為台灣驕傲，最終都達到目標，而且超乎預期，「令人非常欽佩，所以國家為了表示對你們感謝，用戰鬥機伴飛迎接你們回來，還邀請蕭美琴副總統到機場接機，舉辦英雄車隊大遊行，並且在總統府邀請三軍儀隊搭起劍門歡迎你們凱旋，我們再次表達感謝。」

「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行下午在台北登場，熱情民眾擠爆館前路（英雄谷），高喊「Team Taiwan」。記者杜建重／攝影

慶祝中華隊奪冠凱旋歸來，文總下午舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，熱情的球迷擠爆館前路（英雄谷），異口同聲高喊「HERO」，現場氣氛熱絡。記者杜建重／攝影 杜建重

慶祝中華隊奪冠凱旋歸來，「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行下午在台北舉行，當球員們經過館前路（英雄谷）時，現場施放勝利紙花向台灣英雄致敬，而兩旁的民眾則同聲高喊「HERO」，讓現場氣氛達到最高潮。記者杜建重／攝影

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