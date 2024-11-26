12強賽／中華隊早有機會奪冠？一票球迷嘆被這事害慘：搞爛棒球1世代

中華隊在2024年世界棒球12強賽中，以4:0完封日本拿下冠軍，締造歷史佳績的同時，也在全台掀起一股棒球熱，棒壘球打擊場湧入許多人潮。讓近日不少老球迷看了這場感動全台的經典之戰後感嘆，隨著中職重回六隊規模、大巨蛋興建營運等，場均人數也慢慢提升，然而當年假球案仍是不少球迷心中的意難平，讓原PO好奇：「這次中華隊英雄們的表現，有可能感動他們，重新進場看球嗎？」

隨著中華隊奪冠，不少球迷在PTT棒球板發文，指出今年12強賽完美展示了中華隊投手其實很強，「打者賽前也被視為小水槍打線，沒想到靠著戰術左殺南韓、右打日本」，各個上了球場彷彿變身，不禁感嘆台灣被假球害慘，要是沒有受到假球事件影響，「我們早就有機會打敗日本，不用等到今天了吧？」

對此，許多球迷坦言，「假球搞爛台灣棒球1個世代」、「假球真的害慘整個世代，當時說看中職都會被笑」、「不只1個世代，可能殘害20年」、「現在還是很多人提到中職就是說打假的」。也有不少鄉民認為讓老球迷重新進場有難度，「我覺得有些還是不會，因為可能被連騙了4、5次了」、「說真的成效很有限，畢竟那5次髒球太刻苦銘心了」、

中職自1990年至2009年為止，共爆出5起假球案，其中2009年黑象事件有大批球員涉案，前兄弟象總教練中込伸成為世界職棒首位坦承打假球的職棒總教練，此後職棒景氣跌至低谷，直到2013年世界棒球經典賽和曼尼旋風才再度起死回生。

商品推薦