圖輯／「台灣尚勇大遊行」 民眾英雄谷夾道歡迎中華隊

中華隊在世界12強棒球賽奪下冠軍，下午舉行盛大的「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，吸引大量民眾夾道歡迎。下午3點10分遊行車隊正式出發，所經路線湧現大批熱情民眾。在館前路的「英雄谷」，人潮揮舞國旗熱烈歡迎，而中華隊球員及教練也以手勢和笑容回應粉絲的支持。

遊行車隊抵達總統府前，隨即沿凱達格蘭大道、公園路進入館前路的「英雄谷」。車隊由各隊啦啦隊代表打頭陣，隨後依序載有總教練曾豪駒、教練高志綱、隊長陳傑憲（右一）、捕手林家正（右二）及教練王建民等人。記者葉信菉／攝影

中華隊於本屆世界12強棒球賽中表現亮眼，周日更在決賽中力克勁旅日本，贏得台灣在世界棒球一級賽事中的首座冠軍獎盃，成為全國焦點。昨日中華隊返抵國門，便有大批球迷至機場迎接英雄歸來，而今日中午則由行政院長卓榮泰宴請全體代表團，感謝他們為國爭光。

下午3點，遊行車隊抵達總統府前，隨即沿凱達格蘭大道、公園路進入館前路的「英雄谷」。車隊由各隊啦啦隊代表打頭陣，隨後依序載有總教練曾豪駒、教練高志綱、隊長陳傑憲、捕手林家正及教練王建民等人。

當車隊全數抵達館前路後，全場民眾更是齊聲高唱應援曲《台灣尚勇》，為中華隊加油打氣，之後車隊沿忠孝西路與重慶南路返回總統府，接受總統賴清德與副總統蕭美琴的接見。

中華隊在世界12強棒球賽奪下冠軍，下午舉行盛大的「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，球員林家正向粉絲揮舞國旗。記者葉信菉／攝影 中華隊在世界12強棒球賽奪下冠軍，下午舉行盛大的「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，吸引大量民眾夾道歡迎。記者葉信菉／攝影 中華隊在世界12強棒球賽奪下冠軍，下午舉行盛大的「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，車隊由各隊啦啦隊代表打頭陣，隨後依序載有總教練曾豪駒（右一）、教練高志綱（右二）、隊長陳傑憲、捕手林家正及教練王建民等人。記者葉信菉／攝影 在館前路的「英雄谷」，人潮揮手熱烈歡迎，而中華隊球員及教練也以手勢和笑容回應粉絲的支持。記者葉信菉／攝影

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