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12強賽／恭喜中華隊奪冠 栗山英樹盼讓亞洲棒球更盛大

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒統一獅隊將古林睿煬（中）交到日本職棒火腿隊手中，統一獅隊董事長凃忠正（左一）、總教練林岳平（右二）及火腿隊首席棒球總管栗山英樹（左二）、國際部部長岩本賢一到場。記者林俊良／攝影
中華職棒統一獅隊將古林睿煬（中）交到日本職棒火腿隊手中，統一獅隊董事長凃忠正（左一）、總教練林岳平（右二）及火腿隊首席棒球總管栗山英樹（左二）、國際部部長岩本賢一到場。記者林俊良／攝影

中華隊剛拿下世界12強棒球賽冠軍，在古林睿煬加盟日職火腿隊的記者會上也成為話題，對於媒體發問怎麼看中華隊奪冠？火腿隊首席棒球總管栗山英樹大方回覆：「希望讓亞洲棒球變得更盛大。」

中華隊在本屆世界12強棒球賽以4：0擊敗日本隊奪冠，栗山英樹過去曾擔任世界棒球經典賽日本隊監督，自然也關注此事，他在記者會一開始致詞時就說：「首先恭喜中華隊拿下冠軍，身為棒球人能看到這一刻，也感到非常榮耀。」

而記者會提問階段，也有媒體問到栗山英樹如何看到中華隊奪冠、日本隊中斷國際賽的27連勝，栗山英樹表示：「新時代年輕選手的成長，我們都有看見，連勝在某個時間點一定會中斷，我也想過這件事。」

而栗山英樹也特別指出，「看到賽後中華隊幾位選手落淚，我自己也非常感動。」期待這由這次的機會，讓整體的亞洲棒球更加蓬勃發展。

世界棒球12強

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