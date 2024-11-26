直播／12強英雄谷全場高唱應援曲 棒球英雄遊行熱鬧登場

在世界12強棒球賽拿下冠軍的中華隊，在今天進行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，下午3點10分車隊從總統府前出發，中午前遊行路線周邊就已經有不少民眾到場卡位，其中在館前路的「英雄谷」中更是集聚大批民眾帶著國旗夾道歡迎台灣英雄的到來，而球員、教練也透過肢體語言回應球迷的熱情支持。

中華隊周日在世界棒球12冠軍賽擊敗強敵日本，奪下我國在世界棒球一級賽事的首座冠軍，而中華隊在昨天返台並有不少球迷到場接機後，今天中午則是由行政院長卓榮泰宴請整個代表團。

世界棒球12強賽中華隊奪冠凱旋歸來，英雄大遊行今天下午登場，民眾齊聚遊行路線為中華英雄獻上敬意。 記者葉信菉／攝影

在結束返國餐會後，中華代表團則是在下午3點來到總統府前參與「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，車隊在下午3點10分從總統府前準時出發，行經凱達格蘭大道、公園路後進入館前路的「英雄谷」。

車隊首台車就由各隊啦啦隊代表搭乘，隨後則是總教練曾豪駒、教練高志綱、隊長陳傑憲、捕手林家正、教練王建民等人，將在明天過生日的總教練曾豪駒以及今天生日的邱智呈，也在「英雄谷」中接受民眾高呼生日快樂道賀。

在車隊所有車輛都進入館前路後，所有台灣英雄也在「英雄谷」中停留，全場民眾更是高唱應援曲「台灣尚勇」，將遊行氣氛炒到最高點，之後車隊則是轉入忠孝西路、重慶南路回到總統府，並進入到總統府由總統賴清德、副總統蕭美琴接見。

世界棒球12強賽中華隊奪冠凱旋歸來，英雄大遊行今午將於總統府周邊登場，雖正逢上班日，但中午即有部分球迷陸續集結，要為中華英雄獻上敬意。 記者杜建重／攝影

中華隊在世界12強棒球賽奪下冠軍，下午舉行盛大的「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，球員林家正向粉絲揮舞國旗。記者葉信菉／攝影

中華隊在世界12強棒球賽奪下冠軍，下午舉行盛大的「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，吸引大量民眾夾道歡迎。記者葉信菉／攝影

中華隊在世界12強棒球賽奪下冠軍，下午舉行盛大的「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，車隊由各隊啦啦隊代表打頭陣，隨後依序載有總教練曾豪駒（右一）、教練高志綱（右二）、隊長陳傑憲、捕手林家正及教練王建民等人。記者葉信菉／攝影

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