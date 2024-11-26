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12強賽慶功大遊行！夾道國旗海 把英雄送進總統府

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，總統府與文化總會今天下午3時20分舉行「棒球英雄，台灣尚勇」大遊行。記者蔡晉宇／攝影
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，總統府與文化總會今天下午3時20分舉行「棒球英雄，台灣尚勇」大遊行。記者蔡晉宇／攝影

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，總統府與文化總會今天下午3時20分舉行「棒球英雄，台灣尚勇」大遊行。在遊行結束後，中華隊也會進入總統府，由賴清德總統、副總統蕭美琴迎接，而中華隊隊長陳傑憲也將以球員代表身份發表談話。

有關「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行的路線，自凱道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路所設立的「英雄谷」，現場將會施放勝利紙花向台灣英雄致敬，沿路已湧現人潮，許多民眾揮舞旗幟。接著，車隊會左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，最後抵達總統府。

文化總會表示，沿線將設置8座帳篷，發放本次遊行專屬的「TEAM TAIWAN」小旗幟與小國旗，數量有限，歡迎民眾到場索取。旗幟發放點分別為公園路上台北賓館側、公園襄陽路口、襄陽館前路口、館前路上好樂迪與UNIQLO門市前、忠孝西路一段上洪瑞珍門市前、重慶南路一段上華南銀行與台灣企銀前。

文總補充指出，在重慶南路一段上華南銀行前，將設置「棒球英雄應援站」，由雷昇傳藝團敲響勝利戰鼓，迎接英雄車隊；重慶南路一段上臺灣企銀前，則設有「台灣尚勇應援站」，由職棒六隊啦啦隊員帶來此次世界12強棒球賽靈魂應援曲「台灣尚勇」，將與現場民眾在街頭大合唱；歡迎球迷前往這兩個應援站，用最澎湃的歡呼聲，讓TEAM TAIWAN感受到台灣民眾的熱情。

關於接見規畫，待遊行車隊結束抵達總統府後，中華隊將通過由三軍儀隊搭建的劍門，將由賴清德、蕭美琴、中職會長蔡其昌分別致詞，而球員代表則是由台灣隊長陳傑憲發表談話。

世界棒球12強

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