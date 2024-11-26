12強賽／采盟搶C位合影惹議 交長要求檢討：運動員不是打廣告用

中華隊在世界12強棒球賽打敗日本首奪世界冠軍，不少球迷昨晚至桃園機場迎接球員凱旋歸來，但現場卻被批評動線混亂，更有采盟免稅店身穿黃衫的員工亂入大合照，引發球迷怒火，更遭譏「黃巾之亂」。對此，交通部長陳世凱今受訪直言，國家運動員不是用來打廣告的，采盟昨天的動作非常不當，也會馬上要求桃機公司檢討。

中華隊球員、教練及家屬等昨天晚間返國，現場擠滿大批球迷接機，連副總統蕭美琴都到場祝賀，但由於現場媒體、球迷及工作人員等人潮眾多，動線混亂，連蕭美琴都險被擠到一旁，過程中采盟免稅店員工不僅亂入大合照，更搶占C位引發球迷怒火。

交通部長陳世凱今受訪直言，國家運動員不是用來打廣告的，采盟昨天的動作非常不當。記者周湘芸／攝影

陳世凱今指出，采盟昨天的動作是非常不當的，國家的運動員不是用來打廣告的，會馬上要求桃機公司對昨天的事件檢討，未來運動員進出國門時，不該被某些公司作為宣傳道具，這非常不當也非常不妥。

由於采盟過去因疫情延長在桃園機場的營運合約，對於未來是否檢討合約？陳世凱表示，采盟合約延長是因為過往的疫情而延長，之後也沒有其他延長計畫，就按照原本的機制走。

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