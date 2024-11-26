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12強賽／5年前怒PO「中華贏日本發千份雞排」遭挖 8千網友留言灌爆：要切不辣

聯合新聞網／ 綜合報導
2024世界棒球12強賽中華隊擊敗強敵日本隊，奪下首次世界三大賽冠軍。 路透
2024世界棒球12強賽中華隊擊敗強敵日本隊，奪下首次世界三大賽冠軍。 路透

2024世界棒球12強中華隊擊敗強敵日本隊，奪下首次世界三大賽冠軍，一甩5年前陰霾，全台球迷熱血沸騰。然而，一篇在2019年的「祭品文」近日被挖出，時間拉回上屆12強賽的台日對決，只見發文者發下豪語，直呼中華隊若贏球將發千份雞排，沒想到5年後的今天預言成真，也吸引大批網友朝聖，紛紛敲碗盼兌現承諾。

第二屆12強棒球賽2019年舉行，5年前同樣於台灣主場上演「台日大戰」，然而終場以1：8落敗。疑似憤恨心情難平，有球迷投稿臉書粉專「黑特帝大（台大校園時事匿名投稿平台）」發文，怒喊「中華隊如果贏日本，XXXXX總圖發1000份雞排」，不料貼文在5年後再度被挖出，近日不少台大校友、網友們湧入卡名額，至今已累計逾8千人按讚、3千多則留言。

5年前貼文被挖出來，網友們紛紛留言表示，「鞭屍笑死」、「1000份可能不夠哦」、「還可以領嗎」、「又是一波迴力鏢」、「2024年台灣贏了，還有效嗎」、「要還願了美心（台灣出品恐怖遊戲《還願》中的主角小孩）」、「笑死2019卡一個，遲來的冠軍不過分吧」、「根本沒看但我想吃雞排」。

不少網友更搞笑點餐，「俗話說的好：中華隊投球要狠不要怕，祭品雞排要切不要辣！」、「這世上最惡劣的行為就是擋人財路、挖人祖墳（舊文）。好，要辣不要切一份」、「油幫我甩乾一點，蒜末胡椒粉多，感恩」；就連台大學生、校友也卡位，「卡，台中校友求外送」、「哥們我人在台大，要不趕緊」、「雞排哪裡排隊」、「今天下午總圖等」。

世界棒球12強 中華隊 台大 雞排

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