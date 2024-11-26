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12強賽／傳張奕獲日職洋聯球隊探詢 經紀公司回應了

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12強賽／傳張奕獲日職洋聯球隊探詢 經紀公司回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊投手張奕。記者侯永全／攝影
中華隊投手張奕。記者侯永全／攝影

張奕去年遭日職戰力外，今年回台加盟中職富邦悍將隊，本月更代表中華隊出戰世界12強棒球賽，繳出無失分完美表現，穩坐賽史勝投王。最近傳出有日職球團探詢簽下他的可能性，對此張奕所屬經紀公司也做出回應。

2019年12強賽張奕擔任先發投手一戰成名，拿下大會防禦率王、勝率王和最佳先發投手。不過他回日職母隊歐力士後因傷不順遂，去年以自由球員補償加入西武獅隊，季後被釋出，參加測試會也未獲得青睞。

張奕今年參加中職選秀會，以第2輪第1順位加盟富邦悍將，後援出賽24場，防禦率4.24，表現平平。沒想到他進入到12強賽後再度脫胎換骨，後援5場共8局0失分，賽後許多日本球迷好奇怎麼沒日職球團簽他，如今有消息指出，有日職洋聯球隊在探詢張奕重返日職的可能性。

據「自由時報」報導，張奕經紀公司證實此事，張奕今年以總值1314萬的2.5年合約加盟悍將，如今他再投出吸引日職目光的身手，但來年仍是悍將「最悍」戰力。

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