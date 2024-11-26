12強賽／奪冠紀念郵票來了！交通部長：中華郵政準備發行
中華隊奪得2024年世界棒球12強賽冠軍，創史上最佳成績，為全國掀起一波棒球熱。國民黨立委洪孟楷今表示，奧運首次奪金有紀念郵票，今年12強奪冠也應推出紀念郵票。對此，交通部長陳世凱今受訪表示，中華郵政很樂意來參與這次的活動，接下來會發起12強紀念郵票。
中華隊奪得2024年世界棒球12強賽冠軍，傳出總統賴清德希望將500元紙鈔改版為中華隊奪冠圖。洪孟楷今表示，雖然現在使用郵票寄信使用的人較少，但先前奧運首次奪金有發行紀念郵票，今年12強奪冠的紀念郵票也應該儘速推出，讓國人同感驕傲。
陳世凱指出，今天早上已經跟中華郵政聯繫，這是國家很重要、很開心的事情，中華郵政也很樂意來參與這次的活動，接下來會來發起這次12強紀念郵票。
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