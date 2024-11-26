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日職／古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比奪世界第一更驕傲

影／台灣英雄今晚現身新北 苗栗狂粉提前衝板橋卡第一排

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
熱情球迷中午過後聚集新北市民廣場卡位，等待晚間與台灣英雄見面會。記者李定宇／攝影
熱情球迷中午過後聚集新北市民廣場卡位，等待晚間與台灣英雄見面會。記者李定宇／攝影

世界12強棒球賽台灣獲得世界冠軍，冠軍棒球選手今晚將在新北市市民廣場英雄見面會，教練及選手齊聚與民眾分享比賽心得，今天中午過後逐漸有球迷聚集市民廣場，一名從苗栗衝來板橋的鄧先生表示今天特地向公司請假，特地在第一排卡位與選手共同感受冠軍喜悅。

今晚7時在新北市市民廣場，台灣12強棒球賽教練高國輝、高志綱、周宗志，及選手林昱珉、莊昕諺、潘傑楷、戴培峰、張奕、江國豪、岳東華、吳俊偉等人，將在耶誕城主舞台與民眾分享比賽心得。

中午後市民廣場開始有不少球迷聚集卡位，苗栗鄧先生表示雖然無法在日本現場看到台灣奪下世界冠軍，但至少要到新北與選手分享喜悅。他說，雖然球隊一開始不被看好，但之後一場場一直贏，讓球迷燃起希望，最後也替台灣拿下冠軍，非常謝謝有你們。

主辦單位對於晚間見面會表示，活動現場不開放簽名及個人合影。並保有活動調整權利，活動內容依現場公佈為主。

熱情球迷中午過後聚集新北市民廣場卡位，等待晚間與台灣英雄見面會。記者李定宇／攝影
熱情球迷中午過後聚集新北市民廣場卡位，等待晚間與台灣英雄見面會。記者李定宇／攝影

世界棒球12強

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