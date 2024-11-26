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12強賽／中華隊凱旋爆衝突…他貼「日本WBC奪冠」接機現場 網：沒有比較沒有傷害
世界棒球12強冠軍賽，最後由中華隊4:0打敗日本，拿下史上首冠。不料，回國時卻因動線混亂，導致媒體和選手推擠、爆發口角衝突。對此，一名網友貼出2023年世界棒球經典賽，日本奪冠回國後的接機畫面，大讚日本素質非常好。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「看看2023日本WBC奪冠回國接機畫面」為題，指出日本去年在世界棒球經典賽奪冠後，光榮回歸日本機場，工作人員、媒體都很有秩序的空出一條寬敞道路，完全沒有推擠和阻擋球員，大讚日本素質非常好，直言「這樣是不是才叫先進國家呢？」。
貼文一出後，多數網友都表示「丟臉死，怎麼毫無動線規劃」、「沒有比較沒有傷害」、「真的是丟臉」、「球員剛贏日本，結果回國後國家素質全部輸回去」、「日本這才叫尊重球員」、「他們連新幹線球迷都會自主讓道了，有時候還不用架警示線」、「每次都要人家罵，真的是很白目」、「日本禮數點到滿的」。
不過，也有不少網友緩頰，指出「日本習慣第一了，畢竟很多次，台灣第一次比較慌亂」、「問就是人家比較有冠軍經驗」、「都是太少拿冠軍的錯」、「畢竟沒拿過冠軍沒有經驗啊」。
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