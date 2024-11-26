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12強賽／他飛東京挺中華隊！日本計程車司機秀一段中文 萬名網友喊暖心
世界棒球12強冠軍賽，最後由中華隊4:0打敗日本，拿下史上首冠。一名網友分享，自己有前往東京巨蛋為中華隊加油，在日本當地坐計程車時，司機得知他是台灣人，竟透過翻譯軟體表達「恭喜獲勝」，讓他相當感動。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，在東京搭乘計程車時，司機知道他特地從台灣飛來日本看棒球，表示自己也有看轉播，大讚「台灣球員很強」，還特別用翻譯軟體，秀一排繁體中文「恭喜獲勝」、「台灣棒球會變得更強大」，讓他相當感動，大喊台日友好。
貼文一出後，立刻吸引萬名網友按讚，紛紛表示「真的果然台日友好」、「很有運動家精神」、「這舉動很感動，日本人在小細節真的很讚很暖」、「輸球還是衷心祝福，好有水準的日本人民」、「看了眼眶泛淚正常嗎？」、「日本真的是友善的國家」、「棒球強者的風度」。
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