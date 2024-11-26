12強賽／家正婦心疼中…林家正、潘傑楷赴新光醫院就醫傷勢曝

2024世界棒球12強賽落幕，中華隊4比0完封日本勇士隊，奪得冠軍，球員已反台，今日下午將在總統府一帶英雄谷遊行。不過，主戰捕手林家正在擊球時，右手指關節遭球吻，傷退後甚至無法自己打開瓶蓋喝水，需要隊友協助，內野手潘傑楷擊球後撲一壘受傷。新光醫院指出，今日二人到該院就醫，並裝上輔助支架，其中林家正的手部支架，更是量身訂製。

新光醫院副院長洪子仁說，兩位選手經過一晚休息，今日上午赴新光醫院，接受新光醫院骨科主任釋高上詳細檢查，所幸兩人在賽中的關節損傷已無大礙，新光醫院由衷感謝台灣選手在世界舞台上為國爭光，選手們努力和拚搏的精神，是台灣人的驕傲，「我們也會繼續為選手們提供專業的醫療支持，成為他們的強而有力的後盾。」

林家正與潘傑楷今天於新光醫院檢查後表示，感謝國人對他們的關心，強調接下來的訓練與比賽中，會繼續保持最佳狀態，繼續為國家和團隊爭取更多榮耀。

世界12強棒球賽，中華隊在冠軍戰第5局中，林家正擊出致勝轟，但他在第6局因自打球打到手被換下場，他下場後由運動防護員牽著手走下本壘板，他一度還想爭取留在場上，但被總教練曾豪駒勸退，後來他甚至無法自己打開瓶蓋喝水，需要隊友林昱珉協助。潘傑楷則是撲壘後雙手交握，蹲踞場上一段時間，運動防護員趕忙上前了解傷勢。

商品推薦