圖輯／愛棒球的心超出了「傑憲」！卓榮泰宴請冠軍英雄

棒球世界12強奪冠的中華隊昨晚凱旋歸國，今天在台北市君悅飯店舉行英雄慶功宴，行政院長卓榮泰致贈「感謝卡」。卓榮泰表示，全國愛棒球的心超出了「傑憲」（界線），「不管我們叫做中華隊，還是叫做台灣隊，我們都是世界的冠軍隊，我們都是最棒的國家隊！」

這次中華隊從不被看好到一路過關斬將最終奪冠，讓球迷紛紛說要跟中華隊道歉，網路上瘋狂流傳各種「道歉卡」。卓揆則表示他不是道歉而是感謝，謝謝辛苦一整年為國家效力的選手、教練團、及幕後的情蒐團隊、棒協的後勤協助、謝謝全國人民都是首席球迷。

行政院長卓榮泰中午宴請包括球員、教練以及後勤、應援團等，恭喜中華英雄奪下佳績。會前球員陸續抵達會場，此次奪下賽會MVP的陳傑憲到場也受到媒體關注，面對現場大批的攝影機及閃光燈猛閃，他露出招牌笑容脫口說「好像在走紅毯」。

世界12強棒球奪冠的中華隊昨晚凱旋歸國，行政院長卓榮泰今天中午宴請包括球員、教練以及後勤、應援團等，恭喜中華英雄奪下佳績。投手教練王建民進場向媒體親切揮手致意。記者林俊良／攝影 世界12強棒球奪冠的中華隊昨晚凱旋歸國，行政院長卓榮泰今天中午宴請包括球員、教練以及後勤、應援團等，恭喜中華英雄奪下佳績。會前球員陸續抵達會場，此次奪下賽會MVP的陳傑憲到場也受到媒體關注，面對現場大批的攝影機及閃光燈猛閃，他露出招牌笑容脫口說出：「好像在走紅毯」。記者林俊良／攝影 世界12強棒球奪冠的中華隊昨晚凱旋歸國，行政院長卓榮泰今天中午宴請包括球員、教練以及後勤、應援團等，恭喜中華英雄奪下佳績。記者林俊良／攝影 世界12強棒球奪冠行政院長長今天中午宴，邀請球員、教練以及後勤、應援團等，恭喜中華英雄奪下佳績。總教練曾豪駒進場時向媒體親切揮手致意。記者林俊良／攝影 世界12強棒球奪冠的中華隊昨晚凱旋歸國，行政院長卓榮泰今天中午宴請包括球員、教練以及後勤、應援團等，恭喜中華英雄奪下佳績。冠軍戰手部受傷的林家正，仍包紮著繃帶。記者林俊良／攝影 世界12強棒球奪冠的中華隊昨晚凱旋歸國，行政院長卓榮泰今天中午宴請包括球員、教練以及後勤、應援團等。會前球員陸續抵達會場，冠軍戰先發投手林昱珉進場。記者林俊良／攝影

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