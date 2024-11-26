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12強賽／中華隊奪冠 卓揆拿「道謝卡」嗨喊拍電影傳頌

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰今午設宴慰勞台灣英雄，更以「道歉表」為哏，在宴會上拿出準備好的「道謝卡」送給隊長陳傑憲，笑說不用道歉了，只有充滿感謝。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰今午設宴慰勞台灣英雄，更以「道歉表」為哏，在宴會上拿出準備好的「道謝卡」送給隊長陳傑憲，笑說不用道歉了，只有充滿感謝。圖／行政院提供

中華隊今年在世界棒球12強賽事射日奪得金牌，行政院長卓榮泰今午設宴慰勞台灣英雄，更以「道歉表」為哏，拿出親筆簽名的「道謝卡」送給選手，還笑說大家不用道歉了，「感謝你們辛苦付出，我們愛棒球的心超出了『傑憲』」，並稱未來有望拍電影傳送選手的勵志故事。　

台灣隊長陳傑憲則以全隊簽名選手球衣回贈，感謝政府一路以來的照顧，成就代表隊世界第一的榮耀，隨後領隊、中華職棒會長蔡其昌及總教練曾豪駒帶領選手、教練團及後勤團隊一同在台上合影，眾人比出「在胸前劃框」的手勢，正好凸顯團服上的Taiwan字樣，表示以台灣為傲。

「你們用12強出去，用世界第一強作收，這是國人最好的禮物。」卓榮泰致詞表示，他原以為自己不會激動，但每次還是相當激動，當看到選手撲向壘包、接球、打出安打或全壘打，國人的心都跟著跳動。感謝後勤、情蒐以及行政工作所有團隊，未來會用盡方法讓這項工作更好。

卓榮泰強調，這次大家的表現，讓國人在體育發展過程中，對政府多了更多要求，政府該做的不單是成立運動部，要做的更多更好、更快，儘管永遠無法做到最好，但會竭盡全力做到更好，把更好的後勤部隊、行政組織交到每個人手上，讓選手為國家締造榮譽。

卓榮泰接著細數球員征戰經過，比如陳傑憲、江坤宇被觸身球打到，潘傑楷跟林家正手受傷，他還驚喜點名今天生日的朱育賢、邱智呈，「當全國人民都不知道的狀況下，冠軍賽就結束了，因為那顆球就打到育賢的前面，接到、踩壘雙殺，比賽結束，這是你今年最好的生日禮物」。

他接著感謝明天生日的總教練曾豪駒，在賽場上穩定軍心，還笑說曾在場上一直戴口罩，是否在掩飾緊張？接著還有大家最喜歡的王建民教練，用車輪戰術精準調配先發跟牛棚投手，令人目瞪口呆，對手都手足無措。

行政院長卓榮泰親自簽下「道謝卡」。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰親自簽下「道謝卡」。圖／行政院提供

談及在賽場上最感動的三件事，卓榮泰提到，高志綱教練的日本夥伴在賽事之後打招呼，世界上很少看到這樣互相尊敬的情境；第二，也看到全場所有觀眾席上的啦啦隊，是從台灣爭先恐後飛去日本，在全場團結氣氛下，孕育出來對球員的期待、對國家榮譽的追求。

至於第三個感動，則是獻給曾豪駒。卓榮泰說，「不曉得你在日本的香檳有沒有帶回來？但是我們會為你準備更多的香檳」，那種尊敬地主、不去干擾他人場地，將榮耀跟喜悅藏起來，高度尊重對方。

卓榮泰感動指出，一天中，台灣隊不僅在比賽中得到第一，也讓人看見全隊尊重體育的精神，他要向曾總教練表達最大的敬意，也希望受傷選手都能安然無恙，這是一輩子的勳章，「我們愛棒球的心超出了傑憲，超出了無窮的界線，將這股力量好好發揮下去」。

他也說，在場每位選手都有勵志的傳奇和故事，「我相信、我也願意，我們來拍成很多的電影，來表揚各位、傳頌各位，未來台灣棒球的電影，不會只是看到KANO，會有更多的台灣尚勇，就是你們的故事」。

世界棒球12強

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