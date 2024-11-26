12強賽／／從不被看好到奪冠的奇蹟旅程 網路聲量暴增20倍！感人世代傳承

台灣在昨（24）日的世界棒球12強賽中以4比0完封日本拿下冠軍，為台灣棒球締造新的歷史，讓無數球迷流下眼淚。從賽前不被各界看好，受盡各種冷嘲熱諷，在一場場比賽中證明自己的實力，寫下一個美好而勵志的故事，讓全台球迷至今仍沉浸在深深的感動之中。奧運金牌好手李洋粉專po文「2024台灣體育豐收年，沒有不可能的事！」常發表親子教養相關議題的王宏哲醫師大讚：「賽前不被看好，用實力證明一切，謝謝你們，中華隊，給孩子們上了最珍貴的一課。」

賽前被日媒評「實力倒數第2」 台灣選手用實力證明自己

本屆12強賽台灣從一開始公布選手陣容時就一直不被看好，富邦悍將張育成和曾峻岳、台鋼雄鷹王柏融、味全龍徐若熙、底特律老虎2A李灝宇等人皆因傷或身體因素婉拒參賽，旅美投手陳仲敖、陳柏毓和林振瑋也未被選入最終名單，當時許多球迷對這樣的陣容產生質疑，也不解教練團的選擇，紛紛表示不看好這次的成績。

其實不只台灣，各界對於這次台灣派出的陣容也幾乎沒有給出太高的評價，日本媒體更是在賽前評論台灣在本屆12強中「實力倒數第2」。在這樣的風氣之下，大部分人對於這次的隊伍沒有抱持太大的期望，網路上更是出現許多酸言酸語。然而這樣的氛圍卻隨著賽事的進行逐漸扭轉，大家在一場場比賽中看見這群選手的實力和韌性，也開始對「世界冠軍」有了夢想。

冠軍賽當日網路正面聲量飆升 他們寫下台灣棒球歷史新紀錄

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，可以看見在10月7日本屆12強教練團、選手名單公布時，網路聲量整體而言偏向負面，好感度比值為0.54；到了12強冠軍賽進行的11月24日，不只整體網路聲量從10月7日的10,247大幅躍升到約莫20倍的206,653筆，正面聲量更是遠遠超越負面聲量，好感度比值高達2.67；台灣隊從開始到最後，好感度比值成長了394%。

從預賽一開始以6比3打敗韓國，接著又以2比1戰勝多明尼加，開賽拿下的首兩場勝利讓大家開始看見這支隊伍的實力。雖然預賽第3場對上日本以1比3落敗，但接著又以3比11、2比0的好成績拿下對上澳洲和古巴的比賽，4勝1敗的台灣成為預賽分組第2，成功晉級4強前進東京巨蛋。

對許多人而言，進入4強已經是賽前難以想像的成績，也刷新台灣32年來的歷史。在當初名單公布時不少球迷認為「頂多贏一兩場預賽」，沒想到球員們一路扛住壓力挺進4強，上一次台灣棒球在一級國際賽事（奧運、世界棒球經典賽、世界棒球12強賽）進入4強，已經要追溯到1992年的巴塞隆納奧運。

不一樣的Team Taiwan！台灣選手展現驚人韌性完封日本

在複賽超級循環賽中，台灣一開始以0比2敗給委內瑞拉，不過接著又以8比2的好成績戰勝美國，再加上美國以6比5打敗委內瑞拉，積分計算下台灣確定和日本一起晉級冠軍戰，也振奮全台球迷。超級循環賽最後一場對上日本，為無關晉級的消化試合，雖然以6比9落敗，但過程中台灣球迷再次看見了和過往國際賽印象截然不同的「Team Taiwan」，也更加期待24日的冠軍賽。

在冠軍賽上，雙方一直僵持到第4局都還是0比0，5局上半第8棒林家正率先擊出一支中外野方向的1分打點全壘打，台灣先馳得點。在第9棒張政禹遭三振出局後，第1棒陳晨威、第2棒林立憑著一支安打和4壞保送攻佔1、2壘，接著第3棒陳傑憲轟出一支3分砲，將跑者送回本壘，台灣以4比0領先日本，球迷們為之沸騰。最終台灣一路守住日本的攻勢，9局下半靠著一壘手朱育賢的再見雙殺拿下比賽，為台灣棒球奪得首座一級賽事世界冠軍。

回顧台灣在這次12強賽一路走來的歷程真的非常不容易，開賽前一直不被看好，面對種種批評和質疑，到後來一步一步走向大家從未想過的頂峰，這當中教練及選手們都承受了極大的壓力，但他們用強大的韌性證明了自己的實力，拿下冠軍讓世界看見台灣。對上向來都被視為一堵高牆、在本次12強賽中前兩次交手也未能贏過的日本，台灣在關鍵戰役中以4比0漂亮完封，不只終止日本在一級國際賽事中的27連勝，更突破20年來台灣在國際賽中對戰日本0勝9敗的紀錄。在本場賽事中，台灣投手完美壓制日本打線，甚至讓日本選手整場比賽從未站上3壘，對許多球迷而言這樣的比賽是如夢一般的景象。

漫畫情節般的奪冠旅程 「不看好我們的人可以回來看我們了嗎？」

在比賽中，選手們堅持到底、永不放棄的精神，更是感動全台。冠軍賽中潘傑楷奮不顧身的撲壘導致左手小姆指脫臼、林家正遭觸身球擊中受傷仍想繼續比賽的模樣，讓球迷們為之動容。除此之外，林昱珉的4局0失分、張奕的中繼完美壓制、江坤宇和岳東華的「黃金二游」守備美技……每一位球員都是比賽的功臣，在場上奮力拚博的身影告訴球迷，我們沒有讓你們失望。

在台灣確定晉級4強時，投手吳俊偉哽咽道，「很多人不看好我們，那我們做到了，那些不看好我們的人，你們可以回來看我們了嗎？我們會繼續努力，成為你們的驕傲。」台灣奪冠後，隊長陳傑憲受訪時表示，「我們從一路真的不被看好，被當作笑話，但我們的團隊真的很棒，努力地努力地走到了最後，拿下台灣久違的冠軍。我想要跟大家球迷說，請愛我們，請支持我們，我們一直都在努力著，不要放棄，我們都可以。很謝謝這次團隊，讓世界看見台灣。」從一開始被輕視到最後拿下世界冠軍，完封日本高牆，感動無數球迷，許多人紛紛表示這樣的情節宛如漫畫和電影。

社群串連全網集氣 三角、括號手勢有洋蔥

這群新生代球員們帶給了台灣球迷前所未有的感動。除了堅強的實力外，強大的心靈也讓人印象深刻，面對網路上的批評和各界的不認可，仍然穩住心態在一場場比賽中寫下奇蹟。這次年輕的新血陣容也讓大家看見不一樣的台灣棒球，賽後唱名「功臣」出來跳舞的打氣環節，在社群上感染了許多網友，活潑的氛圍讓許多平常沒有關注棒球賽事的網友忍不住跟著一起加油。

這次賽事中選手們特別的手勢也成為亮點，球員們上壘後比出的三角手勢，其實是德州克中「All in」的意思。去年因出入德州撲克場遭聯盟處罰的游擊手張政禹將曾經的爭議事件化為上場的手勢，以「All in」象徵在比賽中毫無保留、用盡全力，希望能把握機會為台灣而戰，這個由張政禹發起的手勢，成為這次台灣在12強中的招牌動作之一。

除此之外，潘傑楷在美國戰獲勝後特意穿著「Taiwan」字樣帽T出席賽後記者會，強調自己來自「台灣」的舉動也感動許多球迷。潘傑楷表示這個舉動是受到前輩陳鏞基2006年在經典賽的一句「我來自台灣」感動，希自己也能夠像那樣讓世界看見台灣。這份心意也傳遞給了其他隊友，台日冠軍賽上，陳傑憲轟出3分全壘打後在胸前以括號手勢比畫，在那個別的球隊都會寫著國家名稱的位置，台灣的球衣是留白的，但那一刻所有人都知道，陳傑憲的球衣上面寫著「Taiwan」。

台灣棒球走過黑暗時期重新發光 「以前沒有完成的，他們完成了」

台灣棒球曾在2008年北京奧運敗給中國、2009年WBC（世界棒球經典賽）以0比9慘敗韓國、接著又輸給中國，導致下屆賽事要從資格賽開始打起，同年又發生中華職棒假球事件，許多人因此失去對棒球的熱情，球迷們永遠記得那段黑暗的時期。2013年WBC大家重新找回看棒球的動力，在複賽對上日本、只差1顆好球就能獲勝的情況下被日本擊出安打逆轉，接著又敗給古巴無緣4強；當年的陣容包含彭政閔、王建民、林智勝、周思齊、陽岱鋼、林哲瑄、陳鏞基、高志綱等人，許多人以為終於有機會在國際賽事打敗日本，但最後仍然飲恨敗北。在之後的國際賽上，台灣也未能有太大的突破，最好的成績是2019年12強的第5名。

2013年WBC賽場上，對戰台灣擊出再見安打的日本球員，正是如今日本隊的總教練井端弘和，而當年披上台灣國家隊戰袍的高志綱、王建民、彭政閔等人，在這次也擔任教練角色。11年前台灣沒能贏下來的比賽，如今由新的世代在昔日主力選手們的指導下取得勝利，世代的傳承讓球迷們都十分感動。曾說過「有一天，我要看台灣拿下世界冠軍」的彭政閔，在賽後忍不住落淚，「其實我們每次都差一步，但這一次我們終於達到了！非常開心，謝謝這些小朋友幫我們達成夢想，我們做到了，我們繼續努力。」王建民也表示，「以前沒有完成的，他們這一次完成了。」

這場寫下台灣棒球歷史的賽事感動全台，除了球員、教練團外，幕後的情蒐團隊、隨隊人員、社群團隊、強大的「台式應援」啦啦隊，也都是不可或缺的要角。除此之外，臨時訂機票熱血飛東京為台灣加油的球迷、各式各樣的「反指標大師」及「結印大師」、台灣人專屬的可愛賽事迷信、在全台各地守候著直播一起哭一起笑的觀眾們，全都是構成這場經典之戰的重要風景。這一次台灣棒球終於不用追逐過去的輝煌，而是已經開啟了新的世代，走向更高更遠的地方，替未來寫下充滿希望的一頁。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年10月07日、2024年11月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『12強中華隊』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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