12強賽／史上罕見冠軍盃還有另一座 陳傑憲10年前已嘗封王滋味

中華隊奪下世界12強棒賽冠軍，隊長陳傑憲成為最大焦點，其實除了這次震驚全球棒壇的「世界一」頭銜，2014年11月在台中市洲際球場、斗六球場進行的第一屆U21世界盃棒球賽，中華隊以地主身分封王，同樣被喻為史上相當珍貴的冠軍盃，因為獨一無二，不會再出現相同盃賽，當時陳傑憲也在國手名單中。

世界棒壘球總會（WBSC）10年前主辦首屆U21世界盃， 各隊球員主要都是21歲以下，共有10支客隊來台參賽，中華隊在總教練郭李建夫領軍下，展現優勢拚進冠軍賽，最後以9：0擊敗日本隊封王，南韓、尼加拉瓜分居第3、第4，這是中華隊首次在WBSC認證的世界成棒賽奪冠，寫下空前紀錄，後來世界盃重新分級，不再舉辦U21賽事。

陳傑憲是當年U21金牌世代的冠軍成員之一。 本報

本屆12強國手有3人在當年中華隊24人名單中，包括陳傑憲、黃子鵬、郭俊麟，前兩人分別效力台電、美孚巨人隊，郭俊麟是日本職棒西武獅隊新人，U21其他國手包括王柏融、蘇智傑、宋家豪、曹佑寧，都是業餘球員身分。

日本當年國手鈴木誠也、近藤健介、上澤直之、田口麗斗已是職棒球員，後來在美、日職棒的發展更上一層樓。

商品推薦