12強賽／台灣英雄慶功宴 陳傑憲笑稱：好像在走紅毯

中華隊成功射日奪得世界棒球12強賽事金牌，行政院長卓榮泰今天中午在台北君悅飯店設宴慰勞選手、教練及應援團隊，全隊身著「Taiwan」帽Ｔ魚貫進場，奪下賽事MVP的隊長陳傑憲也受到媒體關注，看見現場相機閃光燈閃個不停，讓他笑說，「好像在走紅毯」。

卓榮泰中午率行政院副院長鄭麗君、教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠等人抵達君悅飯店返國餐會現場，會前被媒體問到是否為中華隊奪牌感到驕傲，他笑著說「我們都一樣高興」；民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌和中華棒協理事長辜仲諒也抵達招呼選手。

卓榮泰接著逐桌向代表隊成員表達祝賀與感謝，他首先感謝後勤、應援團隊的付出，為國家樹立好的典範，要向大家學習，卓還笑說以後到立法院要戴手套、搜集情資，做好後續守備工作。

卓榮泰也對情蒐小組成員一整年在外搜集資料、做出正確判斷表示敬佩，也說以後行政院做決策時務必要向這群人學習。

來到選手桌，卓榮泰慰問在金牌賽因被棒球擊中手而傷退的林家正，並要他以後好好加油，並向牛棚教練王建民、投手教練林岳平、捕手教練高志綱等人表示感謝，接著與總教練曾豪駒握手致意，大讚曾豪駒帶人帶心、穩定軍心。 行政院長卓榮泰今天中午在台北君悅飯店設宴慰勞選手、教練及應援團隊。記者林俊良／攝影 中華隊總教練曾豪駒。記者林俊良／攝影 在決賽受傷的選手林家正。記者林俊良／攝影

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