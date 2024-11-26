獨／中華隊奪冠密碼 辜仲諒提「5個驕傲」

中華隊在外界看衰的情況下，勇奪世界十二強棒球賽冠軍，球場上中華隊所有球員表現有目共睹，中華棒協理事長辜仲諒在八月二十八日與中華隊員的談話最近曝光，獲得廣大的迴響，有人稱辜仲諒不僅是推動冠軍的幕後英雄，828的談話被喻為「成功版的小出師表」。

影片看到辜仲諒邀集球員分享他的期許與責任，他用「5個驕傲」：你們的驕傲是國家的驕傲、中華隊的驕傲、全台球迷的驕傲、學校的驕傲、你們村子的驕傲。辜仲諒的「5個驕傲」，從「大我」到「小我」舖陳，層次分明，讓球員充分了解比賽不只是比賽，也是「大我」的榮譽之戰。

辜仲諒說，「我懂棒球，我跟你們一樣從學打到大學」，你們需要什麼設備、資源，他來處裡張羅，他會全力以赴。你們要做的就是把水準提高。

辜仲諒說，中華隊的守備是世界一流，但打擊「有夠軟」，棒球不能只求守，更要講求攻擊，也就是打擊能力。你看美日中心棒次，有在短打的嗎？除非是總教練下達戰術，要不然短打都是後面棒次。但，他常看到我們的中心棒次在短打，「這不叫職業水準，是小學生少棒」。因此，他要求中華隊每次練習、每次比賽打擊都要進步。

中華隊「貧打」一直為人詬病，這次12強賽，中華隊轟出10支全壘打，僅次於委內瑞拉的13支、美國12支，完全將日韓比下去。「四爺」陳傑憲更是大會的打擊率王，完全一改「貧打」的刻板印象。

辜仲諒828與球員「交心打氣」的談話在這次十二強賽起了舞動人心的作用。

外界有人放大代表隊結成記者會時，辜仲諒「打擊三流」說，他他向媒體解釋，這是WBSC（世界棒壘球總會）告訴他的，台灣隊要知道自己哪裡強、哪裡不足，才能夠努力求進步。

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