12強賽／致敬陳冠宇暗示告別國家隊 郭俊麟：可能是我們最後一次
中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本，奪下隊史首座3大賽冠軍。陣中資深投手郭俊麟今天發文與多年戰友陳冠宇真情告白，並暗示2人可能都會告別國家隊。
郭俊麟與陳冠宇都有多年旅日經驗，且多次同時披上國家隊戰袍，包含2011末代世界盃、2014仁川亞運、2015第一屆12強、2017經典賽和2024第三屆12強。兩人也培養深厚交情，近期在場上及社群的互動都讓球迷們津津樂道。
郭俊麟今天稍早在Threads曬出2人奪冠後比「6」的合影，並感性表示，「一起打了這麼多年國際賽2011～2024，雖然這幾年都沒機會再跟你一起奮戰，但很開心看你能一直很努力為台灣貢獻，這有可能是我們最後一次一起穿上CT了吧！」
「很開心這次我們可以一起笑到最後，很棒的故事很精彩的比賽，終於一起參與到台灣冠軍，辛苦了，陳陳大丈夫。」
貼文一出，網友們紛紛開玩笑，敲碗2人原地結婚，陳冠宇則在留言區表示，「有你真好！」
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