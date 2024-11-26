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12強賽／超珍貴冠軍盃由棒協保存 未來有機會公開展出

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中華隊奪下隊史首座世界12強賽冠軍，獎盃有機會公開展示。 法新社
中華隊奪下隊史首座世界12強賽冠軍，獎盃有機會公開展示。 法新社

中華隊奪下隊史首座世界12強賽冠軍，不只轟動全台，也成為全球棒壇的焦點，這座相當珍貴的冠軍盃未來將由中華棒球協會好好保存，若有任何單位想要尋求公開展示的機會，只要通過棒協審核、同意，確定安全性沒有問題就可展出。

也就是說，只要棒協通過相關程序，國人未來應有機會看到12強賽冠軍盃公開亮相，一起分享中華隊的喜悅。

中華隊歷年在國際賽拿到的獎盃，依規定都由棒協保存，各單項協會的做法相同，原因只有一個，這是隸屬國家的獎盃、而非協會，每一任理事長異動時，獎盃必須交接下去，就像其他重要文件一樣，完全不可遺漏，現任棒協理事長辜仲諒以後也要比照辦理。

中華隊歷年各級國際賽的獎盃已有一定數量，全由棒協保存，據了解，年代最久是1969年台中市金龍少棒隊奪下世界少棒聯盟（LLB）世界冠軍的獎盃，當時球員包括旅日名將郭源治、「魔手」陳智源、布農族名將余宏開，這座冠軍盃已有55年之久。

12強賽中華隊雖以中華職棒球員為主體，但國家隊組成必須由棒協同意授權，再向世界棒壘球總會（WBSC）報名參賽，負責相關事務，在中華隊奪冠後，冠軍盃的保管者仍是棒協，比照各單項協會的做法，為國家好好保存獎盃。

世界棒球12強

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