12強賽／日本爆冷輸中華隊盼經典賽雪恥 教練團將增2名將

日本在本屆世界12強棒球賽不敵台灣屈居亞軍，力圖於2026年世界棒球經典賽（WBC）連霸來雪恥。日媒披露，日職退役名將松田宣浩及能見篤史，將加入日本隊教練團。

日媒「體育報知」今天指出，現年41歲的松田宣浩曾效力於日職福岡軟銀鷹、讀賣巨人，之後將擔任日本國家隊的打擊教練。

松田是日本隊監督井端弘和的學弟，兩人均就讀過位於東京都的亞細亞大學。松田曾是2013、2017年經典賽，以及2015、2019年12強賽的國手，擁有豐富國際賽事經驗。

儘管他沒有執教經驗，但選手時期成績亮眼，生涯累計301支全壘打、991分打點，擊出全壘打回到本壘後振臂高呼形象與「熱男」稱號，為球迷津津樂道。

目前45歲的能見篤史則將擔任日本隊投手教練。 聯合報系資料照

目前45歲的能見篤史則將擔任國家隊投手教練。他2013年與井端弘和同為武士隊友，一起征戰過當年的經典賽。

能見以前是日職阪神虎、歐力士猛牛的投手，生涯出場474場，104勝93敗，4次救援成功，曾在2021、2022年擔任歐力士的投手兼教練。

能見未來將與日本國家隊投手教練吉見一起，共同打造投手群。

日本24日在第3屆12強賽冠軍戰以0比4輸給台灣，井端在日本無緣連霸12強的隔天前往東京都，造訪正在舉辦「明治神宮棒球大會」的明治神宮棒球場，並與棒球界相關人士打招呼。報導認為，井端已在備戰下屆經典賽的相關賽事。

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