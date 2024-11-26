影／12強接機「黃巾之亂」搶C位 采盟女董鞠躬道歉

在世界12強棒球賽奪冠的中華隊昨晚搭機返台，但采盟免稅店被指控「搶C位蹭合照」，引發網友砲轟是「黃巾之亂」，采盟免稅店董事長古素琴今天鞠躬致歉，表示將主動聯繫表達歉意。
中華隊昨晚搭機抵台，許多球迷透過直播畫面發現，副總統蕭美琴與球員合照時，有數名黃衣人擠入緊靠副總統旁的C位蹭拍照，球員反而被擠到後排，甚至看不到，網友砲轟根本是「黃巾之亂」。
采盟免稅店董事長古素琴今天上午率領員工鞠躬道歉並說，對昨天在桃園機場迎接台灣隊時所發生的疏失深表歉意，在這次接機活動中，沒有妥善安排，導致球員及教練團受到干擾，也對現場秩序及服務品質造成負面影響。采盟免稅店深切反省，並向所有關注此事的社會大眾致上最誠摯歉意。
古素琴表示，采盟免稅店將主動聯繫中華職棒聯盟表達歉意，並承諾將全面檢討以避免類似情況再次發生。未來，采盟免稅店將以更專業、謹慎的態度服務社會，感謝各界的包容與指正，這將是采盟免稅店成長的契機，也會以此為戒持續改進。
中華隊奪下隊史首座世界12強賽冠軍，不只轟動全台，也成為全球棒壇的焦點，這座相當珍貴的冠軍盃未來將由中華棒球協會好好保存...
世界棒球12強賽日本隊外野手辰己涼介曾在冠軍戰前說，「如果輸給台灣就要改當投手。」不料中華隊以4:0完封日本，賽後江國豪笑稱要送辰己投手手套，如今兩人在IG上幽默互動，讓網友們笑翻。
辰己涼介改
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊在隊長陳傑憲三分砲領軍下，以4：0完封日本，拿下中華隊史上首座一級國際賽冠軍。日本隊球星小園海斗昨天在IG上恭喜陳傑憲，並分享兩人合照。
冠軍戰賽前陳傑憲拿2支球棒
中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本，奪下隊史首座3大賽冠軍。陣中資深投手郭俊麟今天發文與多年戰友陳冠宇真情告白，並暗示2人可能都會告別國家隊。
郭俊麟與陳冠宇都有多年旅日經驗，且多次同時披上國家隊
中華隊本月24日在冠軍賽以4：0擊敗日本隊，登頂12強之巔，總教練曾豪駒功不可沒。大數據命理師黃逢逸透露，早在2013年，曾豪駒因球隊不續約，而詢問他是否適合開早餐店，卻被他勸退，並建議轉型當教練，原因是「大隻雞慢飛走老運」。如今曾豪駒成功帶領中華隊奪冠，黃逢逸開心表示「還好曾豪駒沒有開早餐店，真的去當教練」。
中華隊首次在世界12強棒球賽奪得冠軍，不但轟動全台，也震驚日、韓棒壇，不少網友開始討論奪金關鍵。一位鄉民分享自己9年前的發文，認為中華職棒只要能達到「6隊+大巨蛋」2項條件，5年內絕對可以打敗日本，如今預言成功，發文感嘆：「我是沒想到5年不到，第1年就打敗日本了」。貼文曝光，友紛紛大讚「你是神」。
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