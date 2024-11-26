影／12強接機「黃巾之亂」搶C位 采盟女董鞠躬道歉

在世界12強棒球賽奪冠的中華隊昨晚搭機返台，但采盟免稅店被指控「搶C位蹭合照」，引發網友砲轟是「黃巾之亂」，采盟免稅店董事長古素琴今天鞠躬致歉，表示將主動聯繫表達歉意。

中華隊昨晚搭機抵台，許多球迷透過直播畫面發現，副總統蕭美琴與球員合照時，有數名黃衣人擠入緊靠副總統旁的C位蹭拍照，球員反而被擠到後排，甚至看不到，網友砲轟根本是「黃巾之亂」。

采盟免稅店董事長古素琴今天上午率領員工鞠躬道歉並說，對昨天在桃園機場迎接台灣隊時所發生的疏失深表歉意，在這次接機活動中，沒有妥善安排，導致球員及教練團受到干擾，也對現場秩序及服務品質造成負面影響。采盟免稅店深切反省，並向所有關注此事的社會大眾致上最誠摯歉意。

古素琴表示，采盟免稅店將主動聯繫中華職棒聯盟表達歉意，並承諾將全面檢討以避免類似情況再次發生。未來，采盟免稅店將以更專業、謹慎的態度服務社會，感謝各界的包容與指正，這將是采盟免稅店成長的契機，也會以此為戒持續改進。

采盟免稅店董事長古素琴（右三）今天上午率領員工鞠躬道歉並說，對昨天在桃園機場迎接台灣隊時所發生的疏失深表歉意，在這次接機活動中，沒有妥善安排，導致球員及教練團受到干擾，也對現場秩序及服務品質造成負面影響。采盟免稅店深切反省，並向所有關注此事的社會大眾致上最誠摯歉意。圖／采盟提供

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