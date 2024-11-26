12強賽／慶中華隊奪冠！台中市推3大禮：2簽名球+YouBike免費騎

台中市長盧秀燕今宣布，慶祝中華隊世界12強奪冠，台中市推出三大禮，包括價值連城的世界冠軍中華隊簽名球、CT AMAZE應援女孩全隊簽名球將在周六11日30日台中購物節抽出、抽百萬轎車，以及台中周六周日YouBike全程免費每人12小時。

盧秀燕今天繼續穿世界12強應援球衣主持市政會議，她興奮的問「大家是否跟我一樣，還沉浸在勝利喜悅中？」並宣布為慶祝普天同慶的大喜事，市府將推出3個慶祝活動。

盧秀燕說明，市府很幸運，擁有兩個特別的球，一個是價值連城的世界冠軍中華隊簽名球，另一個是CT AMAZE應援女孩全隊簽名球。中華隊徵選12名球員，也徵選12名啦啦隊成員，這兩顆共24人的簽名球，明天起將在市政大樓一樓展出3天，並在周六的台中購物節活動中，抽出獲獎的幸運兒。

盧秀燕指出，台中購物節成績很好，本周六的抽獎活動，現代汽車捐出一輛市價110萬的百萬級汽車。第三個慶祝方案，則是本周六、日全程免費騎YouBike，全市共有1300站點，含電輔車共1.2萬輛車全程免費，每人上限為12小時。

盧秀燕提醒，慶祝中華隊世界冠軍，台中市所屬各場館和民間推出的好康超過百項，講都講不完，請大家上市府網站自己搜尋。

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