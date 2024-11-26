快訊

買一送一！慶中華隊奪冠「手搖飲＋咖啡」優惠 星巴克、CoCo還有這些店都可以喝

不只每天一次！頻繁大便正常嗎？專家告訴你7個可能原因

許銘春愛馬仕絲巾風波 洪申翰宣布禁送禮：我不吃這一套

12強賽／樂天集團推折扣慶中華隊奪冠 桃猿商品68折

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華隊奪得第3屆世界12強棒球賽冠軍，台灣樂天集團自11月26日起舉辦一系列慶祝活動。圖／樂天桃猿隊提供
中華隊奪得第3屆世界12強棒球賽冠軍，台灣樂天集團自11月26日起舉辦一系列慶祝活動。圖／樂天桃猿隊提供

代表台灣的中華隊在第3屆世界12強棒球賽冠軍戰中以4：0擊敗日本隊，勇奪冠軍，為慶祝這一歷史性時刻，台灣樂天集團自11月26日起舉辦一系列慶祝活動，其中樂天桃猿隊更祭出全館68折的折扣，邀請球迷們一同歡慶中華隊奪冠喜悅。

台灣樂天集團為慶祝2024中華隊奪下歷史性首座冠軍，「樂天桃猿棒球隊」祭出全館68折、「樂天市場」聯合十大品牌點數超高回饋、「樂天Kobo」消費滿240元送66點、「樂天信用卡」刷卡回饋高達5%、「樂天旅遊」發放高達千元住宿金，總共5家來自樂天生態圈的服務推出優惠活動。

2024年台灣英雄奪冠樂天生態圈優惠活動：

 1.樂天桃猿棒球隊  最殺折扣! Monkeys Shop全館68折，冠軍預購商品全面8折、加碼抽好禮 

活動日期：即日起 至2024年12月1日 

活動內容：即日起至11月27日，Rakuten Monkeys Shop 全館商品68折。即日起至12月1日，冠軍預購商品全面8折，滿 2000元即可參加抽獎，獎項包含球員徽章組、簽名球等好禮。 

活動網址: https://www.rakuten.com.tw/shop/monkeyshop/ 

2. 樂天市場  樂天市場點數回饋最高12%無上限、指定專區限時1折起、熱門商品買一送一 

活動日期：2024年11月26日 至11月30日 

活動內容：指定品牌店家消費，不限金額即可以獲得樂天點數10%回饋無上限。包含屈臣氏、草莓網Strawberrynet、杏一健康生活館、安康藥妝、LAC利維喜官方旗艦店、日本樂天官方嚴選及超過數十品牌。5thSTREET官方旗艦店指定褲款1折、愛買線上購物 專區限時5折起、盛香珍點心舖堅果買1送1、EDWIN上衣買一送一、MIZUNO 美津濃領券 9折券。 

活動網址：https://www.rakuten.com.tw/event/kouhaku/ 

3. 樂天信用卡  狂推樂虎卡友享日本實體消費5%回饋，樂天JCB卡新戶首刷滿999元贈日本5天免費WiFi

活動日期：即日起至2024年12月31日

活動內容：活動期間刷樂虎卡至日本實體消費享4%刷卡金回饋，再享1% tigerpoints回饋金加碼，最高5%回饋。刷JCB卡，於活動期間新戶首刷滿999元贈日本5天免費WiFi。

活動網址：https://www.card.rakuten.com.tw/corp/campaign/  

4. 樂天Kobo 

全站購書單筆滿240元送66點樂天點數 加碼再抽簽名球

活動期間：2024年11月27日至11月28日

活動內容：Kobo全站購書單筆滿240元送66點樂天點數，並有機會參加抽獎。Kobo將抽出24位幸運得主，贈送樂天桃猿參與台灣隊之教練與選手（曾豪駒、黃子鵬、朱育賢、陳晨威、林立、陳冠宇、王志煊、莊昕諺）共八名台灣英雄的簽名球。

活動網址：https://reurl.cc/NbXrkm

樂天市場全館購機滿2024元送666點樂天點數，樂天市場APP結帳再享10%樂天點數回饋

活動期間：2024年11月28日 00:00 - 23:59

活動內容：於樂天市場全館購機滿2,024元送666點樂天點數，使用樂天市場APP結帳再享10%樂天點數回饋。

活動網址：https://reurl.cc/XZeRzE

5. 樂天旅遊 

日本旅遊職人，狂撒100張 1,000元日本住宿金，先訂先贏

活動日期：2024年11月27日 至11月29日 

活動內容：

輸入優惠券碼【WBSCTWNO1】事先領取！

11/27 中午12:00立即預訂！

無最低消費、先訂先贏、需完成訂單方視為有效優惠！

預訂時間：2024/11/27 12:00~11/30 00:00

優惠住宿至2025/6/30

樂天旅遊官網輸碼連結：https://travel.rakuten.com/twn/zh-tw/myaccount/coupon_list/?scid=we_web_trv_pr_tw

世界棒球12強

延伸閱讀

再提總預算 蔡其昌：未過影響明年經典賽備戰

12強賽／中華隊郭俊麟傑出表現 竹市府加碼發獎勵金將辦見面會

中華隊奪冠 洪孟楷支持發行英雄紀念鈔

經典賽／2026將採新規接軌大聯盟 投球計時中華隊很熟

相關新聞

12強賽／超珍貴冠軍盃由棒協保存 未來有機會公開展出

中華隊奪下隊史首座世界12強賽冠軍，不只轟動全台，也成為全球棒壇的焦點，這座相當珍貴的冠軍盃未來將由中華棒球協會好好保存...

12強賽／劇情翻轉！辰己涼介承諾練投回應江國豪：等您手套

世界棒球12強賽日本隊外野手辰己涼介曾在冠軍戰前說，「如果輸給台灣就要改當投手。」不料中華隊以4:0完封日本，賽後江國豪笑稱要送辰己投手手套，如今兩人在IG上幽默互動，讓網友們笑翻。 辰己涼介改

12強賽／與陳傑憲有開轟巧合！日本小園海斗讚：太厲害太帥

世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊在隊長陳傑憲三分砲領軍下，以4：0完封日本，拿下中華隊史上首座一級國際賽冠軍。日本隊球星小園海斗昨天在IG上恭喜陳傑憲，並分享兩人合照。 冠軍戰賽前陳傑憲拿2支球棒

12強賽／致敬陳冠宇暗示告別國家隊 郭俊麟：可能是我們最後一次

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本，奪下隊史首座3大賽冠軍。陣中資深投手郭俊麟今天發文與多年戰友陳冠宇真情告白，並暗示2人可能都會告別國家隊。 郭俊麟與陳冠宇都有多年旅日經驗，且多次同時披上國家隊

12強賽／曾豪駒11年前「想轉行開早餐店」 他勸退給1建議：你是大隻雞慢飛

中華隊本月24日在冠軍賽以4：0擊敗日本隊，登頂12強之巔，總教練曾豪駒功不可沒。大數據命理師黃逢逸透露，早在2013年，曾豪駒因球隊不續約，而詢問他是否適合開早餐店，卻被他勸退，並建議轉型當教練，原因是「大隻雞慢飛走老運」。如今曾豪駒成功帶領中華隊奪冠，黃逢逸開心表示「還好曾豪駒沒有開早餐店，真的去當教練」。

12強賽／他9年前預言「6隊+大巨蛋」5年內打敗日本 網驚：你是神！

中華隊首次在世界12強棒球賽奪得冠軍，不但轟動全台，也震驚日、韓棒壇，不少網友開始討論奪金關鍵。一位鄉民分享自己9年前的發文，認為中華職棒只要能達到「6隊+大巨蛋」2項條件，5年內絕對可以打敗日本，如今預言成功，發文感嘆：「我是沒想到5年不到，第1年就打敗日本了」。貼文曝光，友紛紛大讚「你是神」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。