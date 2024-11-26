12強賽／樂天集團推折扣慶中華隊奪冠 桃猿商品68折

代表台灣的中華隊在第3屆世界12強棒球賽冠軍戰中以4：0擊敗日本隊，勇奪冠軍，為慶祝這一歷史性時刻，台灣樂天集團自11月26日起舉辦一系列慶祝活動，其中樂天桃猿隊更祭出全館68折的折扣，邀請球迷們一同歡慶中華隊奪冠喜悅。

台灣樂天集團為慶祝2024中華隊奪下歷史性首座冠軍，「樂天桃猿棒球隊」祭出全館68折、「樂天市場」聯合十大品牌點數超高回饋、「樂天Kobo」消費滿240元送66點、「樂天信用卡」刷卡回饋高達5%、「樂天旅遊」發放高達千元住宿金，總共5家來自樂天生態圈的服務推出優惠活動。

2024年台灣英雄奪冠樂天生態圈優惠活動： 1.樂天桃猿棒球隊 最殺折扣! Monkeys Shop全館68折，冠軍預購商品全面8折、加碼抽好禮 活動日期：即日起 至2024年12月1日 活動內容：即日起至11月27日，Rakuten Monkeys Shop 全館商品68折。即日起至12月1日，冠軍預購商品全面8折，滿 2000元即可參加抽獎，獎項包含球員徽章組、簽名球等好禮。 活動網址: https://www.rakuten.com.tw/shop/monkeyshop/ 2. 樂天市場 樂天市場點數回饋最高12%無上限、指定專區限時1折起、熱門商品買一送一 活動日期：2024年11月26日 至11月30日 活動內容：指定品牌店家消費，不限金額即可以獲得樂天點數10%回饋無上限。包含屈臣氏、草莓網Strawberrynet、杏一健康生活館、安康藥妝、LAC利維喜官方旗艦店、日本樂天官方嚴選及超過數十品牌。5thSTREET官方旗艦店指定褲款1折、愛買線上購物 專區限時5折起、盛香珍點心舖堅果買1送1、EDWIN上衣買一送一、MIZUNO 美津濃領券 9折券。 活動網址：https://www.rakuten.com.tw/event/kouhaku/ 3. 樂天信用卡 狂推樂虎卡友享日本實體消費5%回饋，樂天JCB卡新戶首刷滿999元贈日本5天免費WiFi 活動日期：即日起至2024年12月31日 活動內容：活動期間刷樂虎卡至日本實體消費享4%刷卡金回饋，再享1% tigerpoints回饋金加碼，最高5%回饋。刷JCB卡，於活動期間新戶首刷滿999元贈日本5天免費WiFi。 活動網址：https://www.card.rakuten.com.tw/corp/campaign/ 4. 樂天Kobo 全站購書單筆滿240元送66點樂天點數 加碼再抽簽名球 活動期間：2024年11月27日至11月28日 活動內容：Kobo全站購書單筆滿240元送66點樂天點數，並有機會參加抽獎。Kobo將抽出24位幸運得主，贈送樂天桃猿參與台灣隊之教練與選手（曾豪駒、黃子鵬、朱育賢、陳晨威、林立、陳冠宇、王志煊、莊昕諺）共八名台灣英雄的簽名球。 活動網址：https://reurl.cc/NbXrkm 樂天市場全館購機滿2024元送666點樂天點數，樂天市場APP結帳再享10%樂天點數回饋 活動期間：2024年11月28日 00:00 - 23:59 活動內容：於樂天市場全館購機滿2,024元送666點樂天點數，使用樂天市場APP結帳再享10%樂天點數回饋。 活動網址：https://reurl.cc/XZeRzE 5. 樂天旅遊 日本旅遊職人，狂撒100張 1,000元日本住宿金，先訂先贏 活動日期：2024年11月27日 至11月29日 活動內容： 輸入優惠券碼【WBSCTWNO1】事先領取！ 11/27 中午12:00立即預訂！ 無最低消費、先訂先贏、需完成訂單方視為有效優惠！ 預訂時間：2024/11/27 12:00~11/30 00:00 優惠住宿至2025/6/30 樂天旅遊官網輸碼連結：https://travel.rakuten.com/twn/zh-tw/myaccount/coupon_list/?scid=we_web_trv_pr_tw

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