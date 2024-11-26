12強賽／中華隊郭俊麟傑出表現 竹市府加碼發獎勵金將辦見面會

新竹市棒球選手郭俊麟於「世界棒球12強賽」中表現卓越，助中華隊冠軍戰以4比0擊敗日本隊，贏得隊史首次12強賽冠軍。新竹市代理市長邱臣遠今表示，為鼓勵郭俊麟的傑出表現，市府依「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」，比照亞運金牌規模，將核發新台幣30萬元的獎勵金，以彰顯對選手的支持與肯定。

邱臣遠指出，郭俊麟國小時就讀竹市西門國小，後續在職棒表現亮眼，這次在國際賽事中展現精湛技術與堅強意志，不僅為中華隊贏得榮耀，也為新竹市爭光。郭的努力與貢獻，不僅激勵更多年輕人投入棒球運動，也顯示新竹市對體育人才培育的重視。接下來市府將在12月6日辦理郭俊麟選手英雄見面會，鼓勵竹市優秀的棒球小選手，也讓市民感受棒球的魅力。

另外，市府也宣布，2026年經典賽資格賽期間，將規畫辦理賽事現場直播，讓市民共同為中華隊加油打氣。資格賽預計於2025年2月21日至25日於台北大巨蛋舉行，中華隊將與西班牙、南非、尼加拉瓜爭奪進入2026年經典賽預賽的資格。資格賽採分組制，第1名將直接晉級，2、3名球隊則需再次對決，爭奪最後晉級名額。

教育處指出，竹市國民運動中心亦舉國同歡，紛紛於近期推出多項優惠慶祝活動。新科國民運動中心：凡於11月26日至12月2日期間購買游泳、健身、羽球個別班，享買10堂送1堂（每人限購一組），單次入場游泳池買1送1（以價高者計算）及單次入場健身房買1小時送1小時（限本人使用）。

竹光國民運動中心：凡於運動中心FB貼文留言「恭喜中華隊勇奪12強首座冠軍」並分享，業者將於11月27日抽出3位幸運兒，可獲得「健身活力卡或游泳樂活卡乙張（任選）」，並加碼2025年冬令營隊—「光運小鐵人」系列報名8折優惠活動延長至12月1日。

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