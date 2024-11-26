快訊

買一送一！慶中華隊奪冠「手搖飲＋咖啡」優惠 星巴克、CoCo還有這些店都可以喝

不只每天一次！頻繁大便正常嗎？專家告訴你7個可能原因

許銘春愛馬仕絲巾風波 洪申翰宣布禁送禮：我不吃這一套

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／中華隊郭俊麟傑出表現 竹市府加碼發獎勵金將辦見面會

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市棒球選手郭俊麟於「世界棒球12強賽」中表現卓越，助中華隊冠軍戰以4比0擊敗日本隊，贏得隊史首次12強賽冠軍。圖／市府提供
新竹市棒球選手郭俊麟於「世界棒球12強賽」中表現卓越，助中華隊冠軍戰以4比0擊敗日本隊，贏得隊史首次12強賽冠軍。圖／市府提供

新竹市棒球選手郭俊麟於「世界棒球12強賽」中表現卓越，助中華隊冠軍戰以4比0擊敗日本隊，贏得隊史首次12強賽冠軍。新竹市代理市長邱臣遠今表示，為鼓勵郭俊麟的傑出表現，市府依「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」，比照亞運金牌規模，將核發新台幣30萬元的獎勵金，以彰顯對選手的支持與肯定。

邱臣遠指出，郭俊麟國小時就讀竹市西門國小，後續在職棒表現亮眼，這次在國際賽事中展現精湛技術與堅強意志，不僅為中華隊贏得榮耀，也為新竹市爭光。郭的努力與貢獻，不僅激勵更多年輕人投入棒球運動，也顯示新竹市對體育人才培育的重視。接下來市府將在12月6日辦理郭俊麟選手英雄見面會，鼓勵竹市優秀的棒球小選手，也讓市民感受棒球的魅力。

另外，市府也宣布，2026年經典賽資格賽期間，將規畫辦理賽事現場直播，讓市民共同為中華隊加油打氣。資格賽預計於2025年2月21日至25日於台北大巨蛋舉行，中華隊將與西班牙、南非、尼加拉瓜爭奪進入2026年經典賽預賽的資格。資格賽採分組制，第1名將直接晉級，2、3名球隊則需再次對決，爭奪最後晉級名額。

教育處指出，竹市國民運動中心亦舉國同歡，紛紛於近期推出多項優惠慶祝活動。新科國民運動中心：凡於11月26日至12月2日期間購買游泳、健身、羽球個別班，享買10堂送1堂（每人限購一組），單次入場游泳池買1送1（以價高者計算）及單次入場健身房買1小時送1小時（限本人使用）。

竹光國民運動中心：凡於運動中心FB貼文留言「恭喜中華隊勇奪12強首座冠軍」並分享，業者將於11月27日抽出3位幸運兒，可獲得「健身活力卡或游泳樂活卡乙張（任選）」，並加碼2025年冬令營隊—「光運小鐵人」系列報名8折優惠活動延長至12月1日。

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／旅日派選手獲日媒關注 張奕「從戰力外到世界冠軍」

12強賽／中華隊奪冠！統一獅、市籍球員教練 台南加碼百萬獎金

12強賽／郭俊麟和陳冠宇天天向球迷放閃 發文「交棒」意味濃厚

12強賽／「護國神骰」成幸運物！郭俊麟十年鐵粉：沒有不可能

相關新聞

12強賽／超珍貴冠軍盃由棒協保存 未來有機會公開展出

中華隊奪下隊史首座世界12強賽冠軍，不只轟動全台，也成為全球棒壇的焦點，這座相當珍貴的冠軍盃未來將由中華棒球協會好好保存...

12強賽／劇情翻轉！辰己涼介承諾練投回應江國豪：等您手套

世界棒球12強賽日本隊外野手辰己涼介曾在冠軍戰前說，「如果輸給台灣就要改當投手。」不料中華隊以4:0完封日本，賽後江國豪笑稱要送辰己投手手套，如今兩人在IG上幽默互動，讓網友們笑翻。 辰己涼介改

12強賽／與陳傑憲有開轟巧合！日本小園海斗讚：太厲害太帥

世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊在隊長陳傑憲三分砲領軍下，以4：0完封日本，拿下中華隊史上首座一級國際賽冠軍。日本隊球星小園海斗昨天在IG上恭喜陳傑憲，並分享兩人合照。 冠軍戰賽前陳傑憲拿2支球棒

12強賽／致敬陳冠宇暗示告別國家隊 郭俊麟：可能是我們最後一次

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本，奪下隊史首座3大賽冠軍。陣中資深投手郭俊麟今天發文與多年戰友陳冠宇真情告白，並暗示2人可能都會告別國家隊。 郭俊麟與陳冠宇都有多年旅日經驗，且多次同時披上國家隊

12強賽／曾豪駒11年前「想轉行開早餐店」 他勸退給1建議：你是大隻雞慢飛

中華隊本月24日在冠軍賽以4：0擊敗日本隊，登頂12強之巔，總教練曾豪駒功不可沒。大數據命理師黃逢逸透露，早在2013年，曾豪駒因球隊不續約，而詢問他是否適合開早餐店，卻被他勸退，並建議轉型當教練，原因是「大隻雞慢飛走老運」。如今曾豪駒成功帶領中華隊奪冠，黃逢逸開心表示「還好曾豪駒沒有開早餐店，真的去當教練」。

12強賽／他9年前預言「6隊+大巨蛋」5年內打敗日本 網驚：你是神！

中華隊首次在世界12強棒球賽奪得冠軍，不但轟動全台，也震驚日、韓棒壇，不少網友開始討論奪金關鍵。一位鄉民分享自己9年前的發文，認為中華職棒只要能達到「6隊+大巨蛋」2項條件，5年內絕對可以打敗日本，如今預言成功，發文感嘆：「我是沒想到5年不到，第1年就打敗日本了」。貼文曝光，友紛紛大讚「你是神」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。