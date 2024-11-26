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12強賽／與陳傑憲有開轟巧合！日本小園海斗讚：太厲害太帥
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊在隊長陳傑憲三分砲領軍下，以4：0完封日本，拿下中華隊史上首座一級國際賽冠軍。日本隊球星小園海斗昨天在IG上恭喜陳傑憲，並分享兩人合照。
冠軍戰賽前陳傑憲拿2支球棒與跟小園海斗交流，小園隨後也送他一支紅色球棒，引發媒體關注。日本球員們雖然輸球，仍展現運動家精神，賽後向中華隊鞠躬。小園也在IG秀出與陳傑憲合照並表示，「哇，真的太厲害了，太帥了！」
巧合的是，這2位球員都不是長打型選手，陳傑憲今年在中職只有2支全壘打，小園海斗在日職也只有2發，結果兩人都在本屆賽會敲出2轟，令不少球迷既開心又驚訝。
陳傑憲本屆12強累積24打數15安，有2轟6分打點，打擊率6成25，奪下大會MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員共4大獎。小園海斗表現也不差，31打數12安打，有2轟8分打點，打擊率3成87，奪下最佳二壘手。
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