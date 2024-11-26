快訊

買一送一！慶中華隊奪冠「手搖飲＋咖啡」優惠 星巴克、CoCo還有這些店都可以喝

不只每天一次！頻繁大便正常嗎？專家告訴你7個可能原因

許銘春愛馬仕絲巾風波 洪申翰宣布禁送禮：我不吃這一套

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／奪冠剎那不要只看朱育賢 江坤宇貼圖要網友找亮點

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
江坤宇也在Threads中貼出「日刊體育」的一張頭版照片，斗大的標題寫著「最後的最後『不甘心』…對台灣戰吞下苦酒得亞軍」，搭配著朱育賢再見雙殺後振臂拉弓的照片。不過，江坤宇卻問網友「找亮點嗎」，原來是這張照片的背景，剛好是江坤宇與成大字形興奮一躍的畫面。圖取自江坤宇Threads
江坤宇也在Threads中貼出「日刊體育」的一張頭版照片，斗大的標題寫著「最後的最後『不甘心』…對台灣戰吞下苦酒得亞軍」，搭配著朱育賢再見雙殺後振臂拉弓的照片。不過，江坤宇卻問網友「找亮點嗎」，原來是這張照片的背景，剛好是江坤宇與成大字形興奮一躍的畫面。圖取自江坤宇Threads

中華隊在這次12強冠軍戰第九局的關鍵再見雙殺，成為烙印在球迷心中無法忘懷的畫面。不過，球迷關注到的是，一壘手朱育賢神一般的接殺及踩壘後，振臂歡呼的那一剎那，游擊手江坤宇卻在個人Threads中貼出日媒「日刊體育」不同的視角，要網友找亮點。

中華隊跌破所有球評、球迷眼鏡奪下12強冠軍，讓許多球迷高呼如作夢一般的不可思議。奪冠後隔日，江坤宇也在個人Threads中留言稱，「醒來了發現真的不是夢一場，這趟旅程真的好不可思議。感謝所有為了中華隊付出的人，我想這份榮耀是屬於我們全台灣的，我們做到了！我們是世界冠軍。」

江坤宇在個人Threads中留言稱，「醒來了發現真的不是夢一場，這趟旅程真的好不可思議。感謝所有為了中華隊付出的人，我想這份榮耀是屬於我們全台灣的，我們做到了！我們是世界冠軍。」 圖取自江坤宇Threads
江坤宇在個人Threads中留言稱，「醒來了發現真的不是夢一場，這趟旅程真的好不可思議。感謝所有為了中華隊付出的人，我想這份榮耀是屬於我們全台灣的，我們做到了！我們是世界冠軍。」 圖取自江坤宇Threads

江坤宇也在Threads中貼出「日刊體育」的一張頭版照片，斗大的標題寫著「最後的最後『不甘心』…對台灣戰吞下苦酒得亞軍」，搭配著朱育賢再見雙殺後振臂拉弓的照片。不過，江坤宇卻問網友「找亮點嗎」，原來是這張照片的背景，剛好是江坤宇與成大字形興奮一躍的畫面。

有網友很快找出亮點，留言「大字坤宇嗎…」，也有網友說「超級可愛，不知道為什麼一直覺得很多畫面會讓我想到超級瑪利歐」，「阿坤原地起飛，世界冠軍」；有有網友貼上「柯基跨欄」的照片，要大家「來看科基跳」。

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／桃園英雄見面會地點曝光 總教練曾豪駒、4球員確定現身

「柯基撲」只有江坤宇能做！真柯基犬無法這樣跳：小短腿過度操勞恐癱瘓

12強賽／朱育賢用守備貢獻 世界冠軍成最棒生日禮物

12強賽／東蛋噓聲四起的觸身球 江坤宇第一反應是看球速「157…」

相關新聞

12強賽／超珍貴冠軍盃由棒協保存 未來有機會公開展出

中華隊奪下隊史首座世界12強賽冠軍，不只轟動全台，也成為全球棒壇的焦點，這座相當珍貴的冠軍盃未來將由中華棒球協會好好保存...

12強賽／劇情翻轉！辰己涼介承諾練投回應江國豪：等您手套

世界棒球12強賽日本隊外野手辰己涼介曾在冠軍戰前說，「如果輸給台灣就要改當投手。」不料中華隊以4:0完封日本，賽後江國豪笑稱要送辰己投手手套，如今兩人在IG上幽默互動，讓網友們笑翻。 辰己涼介改

12強賽／與陳傑憲有開轟巧合！日本小園海斗讚：太厲害太帥

世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊在隊長陳傑憲三分砲領軍下，以4：0完封日本，拿下中華隊史上首座一級國際賽冠軍。日本隊球星小園海斗昨天在IG上恭喜陳傑憲，並分享兩人合照。 冠軍戰賽前陳傑憲拿2支球棒

12強賽／致敬陳冠宇暗示告別國家隊 郭俊麟：可能是我們最後一次

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本，奪下隊史首座3大賽冠軍。陣中資深投手郭俊麟今天發文與多年戰友陳冠宇真情告白，並暗示2人可能都會告別國家隊。 郭俊麟與陳冠宇都有多年旅日經驗，且多次同時披上國家隊

12強賽／曾豪駒11年前「想轉行開早餐店」 他勸退給1建議：你是大隻雞慢飛

中華隊本月24日在冠軍賽以4：0擊敗日本隊，登頂12強之巔，總教練曾豪駒功不可沒。大數據命理師黃逢逸透露，早在2013年，曾豪駒因球隊不續約，而詢問他是否適合開早餐店，卻被他勸退，並建議轉型當教練，原因是「大隻雞慢飛走老運」。如今曾豪駒成功帶領中華隊奪冠，黃逢逸開心表示「還好曾豪駒沒有開早餐店，真的去當教練」。

12強賽／他9年前預言「6隊+大巨蛋」5年內打敗日本 網驚：你是神！

中華隊首次在世界12強棒球賽奪得冠軍，不但轟動全台，也震驚日、韓棒壇，不少網友開始討論奪金關鍵。一位鄉民分享自己9年前的發文，認為中華職棒只要能達到「6隊+大巨蛋」2項條件，5年內絕對可以打敗日本，如今預言成功，發文感嘆：「我是沒想到5年不到，第1年就打敗日本了」。貼文曝光，友紛紛大讚「你是神」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。