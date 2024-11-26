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12強賽／奪冠剎那不要只看朱育賢 江坤宇貼圖要網友找亮點
中華隊在這次12強冠軍戰第九局的關鍵再見雙殺，成為烙印在球迷心中無法忘懷的畫面。不過，球迷關注到的是，一壘手朱育賢神一般的接殺及踩壘後，振臂歡呼的那一剎那，游擊手江坤宇卻在個人Threads中貼出日媒「日刊體育」不同的視角，要網友找亮點。
中華隊跌破所有球評、球迷眼鏡奪下12強冠軍，讓許多球迷高呼如作夢一般的不可思議。奪冠後隔日，江坤宇也在個人Threads中留言稱，「醒來了發現真的不是夢一場，這趟旅程真的好不可思議。感謝所有為了中華隊付出的人，我想這份榮耀是屬於我們全台灣的，我們做到了！我們是世界冠軍。」
江坤宇也在Threads中貼出「日刊體育」的一張頭版照片，斗大的標題寫著「最後的最後『不甘心』…對台灣戰吞下苦酒得亞軍」，搭配著朱育賢再見雙殺後振臂拉弓的照片。不過，江坤宇卻問網友「找亮點嗎」，原來是這張照片的背景，剛好是江坤宇與成大字形興奮一躍的畫面。
有網友很快找出亮點，留言「大字坤宇嗎…」，也有網友說「超級可愛，不知道為什麼一直覺得很多畫面會讓我想到超級瑪利歐」，「阿坤原地起飛，世界冠軍」；有有網友貼上「柯基跨欄」的照片，要大家「來看科基跳」。
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