12強賽／接機「黃巾之亂」之亂！采盟免稅店蹭C位合照把中華隊變配角 網嗆抵制

世界12強棒球賽中華隊打敗日本首奪世界冠軍，不少球迷昨晚至桃園機場迎接球員們凱旋歸來，但現場卻爆發采盟免稅店一群身穿黃衫的員工亂入大合照搶占中間C位，上演「黃巾之亂」，此舉瞬間引爆球迷怒火留言直接灌爆臉書粉專，目前采盟臉書已擋不住網友們的砲火暫時關閉。

昨晚中華隊在桃機的接機動線不佳引發許多民眾推擠，台灣隊長陳傑憲在機場多次多次用手護住妻子，喊著「不好意思，先讓我老婆跟小孩先走」。網友更在PTT爆料指出，球員們和同樣前來接機的副總統蕭美琴拍攝大合照時，「直接變成采盟免稅店集團的造勢大會」，一群黃衣大軍湧入，直接站在鏡頭前，看起來就像是「黃巾螢光棒」，讓世界冠軍球員直接變成他們的配角，連教練曾豪駒、王建民都被擠到後排。

網友在PTT表示，采盟免稅店利用機場地理之便，員工在董事長古素琴的帶領下，從頭到尾蹭球員蹭好蹭滿，還直接發新聞稿、發臉書高調宣傳他們的自肥行為，網友好奇「管制區證件是這樣用的嗎」、「搞到管制區比非管制區還亂」，甚至質疑采盟「這群機場攔路虎，根本是消費蹭球員的慣犯」，無奈的球員們在拍照時只能露出尷尬而不失禮貌的微笑。

此外，網友也起底中華隊前往東京比賽，送機時搶合照的人跟昨晚接機的員工重疊性很高，似乎也是同一批人。還有人查到，采盟不是P12的贊助商也不是中華隊的贊助商，「請問贊助商都沒有你們這麼離譜誇張了，是誰給你們勇氣這樣蹭球員的？」媒體人黃揚明也在臉書批評采盟居然把球員、教練都擋住，他表示，一定抵制這家免稅店，「未來絕不去消費」。

PTT貼文底下也有其他人留言指「這種類似特許的沒在怕的」、「就機場地頭蛇啊，藉工作之便直接在關內攔截選手」、「沒贊助中華隊還這樣狂蹭？好噁」、「黃巾賊之亂，這家以後列為名單絕不買他們東西」、「機場保全跟航警，機場行政人員，請好好管制約束這批黃巾賊」、「桃機主管出來負責啊，讓他們檢討報告寫不完」、「仗著在管制區內為所欲為」、「螢光大媽團嘔嘔嘔嘔嘔」。

稍早，采盟免稅店也發明聲明正式道歉了，采盟表示，對於昨日於桃園機場接機疏失深表歉意，公司未能妥善安排致球員及教練團受到干擾，對現場的秩序及服務造成負面影響，向所有關注此事的社會大眾致上最誠摯的歉意。采盟說他們將會主動聯繫中華職棒聯盟道歉，也會全面檢討避免日後再發生類似情況，感謝各界的包容與指正。

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