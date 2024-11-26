12強賽／他9年前預言「6隊+大巨蛋」5年內打敗日本 網驚：你是神！

中華隊首次在世界12強棒球賽奪得冠軍，不但轟動全台，也震驚日、韓棒壇，不少網友開始討論奪金關鍵。一位鄉民分享自己9年前的發文，認為中華職棒只要能達到「6隊+大巨蛋」2項條件，5年內絕對可以打敗日本，如今預言成功，發文感嘆：「我是沒想到5年不到，第1年就打敗日本了」。貼文曝光，友紛紛大讚「你是神」。

一位暱稱boyo的鄉民在「PTT Baseball板」以「我就說有6隊+大巨蛋 早晚可以打敗日本」為題發文寫道，9年前就曾提過大巨蛋對台灣棒球的重要性，台灣有了室內球場，就適應了大部分的日本場地，再加上中華職棒也達到6隊規模，「Pool大，隨便選一定可以選到夠大的」，主要條件達到，就有機會5年內打敗日本，這個看法至今沒變，只是沒想到第1年就打敗世界第一的日本。

boyo還提到台灣棒球的優勢，在於棒球選手大部分是原住民，先天體質條件好，只要科學化的正確訓練，即使人口少也不見得會輸日韓，林智勝跟陽家第三代就是最好的例子。現在大巨蛋啟用才1年，上一代主力球員變成了有新觀念的教練，國家隊戰力整體提升，這次能拚出世界冠軍好成績，真的不意外。

貼文曝光，網友紛紛留言大讚「你是神」、「您當初應該是被當瘋子吧」、「有大巨蛋真的有差，以前一進東京巨蛋就不會打球了」、「以前進東蛋像朝聖，現在就平常心」、「整個守備適應性就差很多了」、「中南部趕快再生一顆出來」、「巨蛋早該好了，政客在那邊不停算計」、「先知終於不寂寞了」。

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