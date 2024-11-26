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12強賽／劇情翻轉！辰己涼介承諾練投 喊話江國豪「等您手套」

聯合新聞網／ 綜合報導
辰己涼介(左)。 法新社
辰己涼介(左)。 法新社

世界棒球12強賽日本隊外野手辰己涼介曾在冠軍戰前說，「如果輸給台灣就要改當投手。」不料中華隊以4:0完封日本，賽後江國豪笑稱要送辰己投手手套，如今兩人在IG上幽默互動，讓網友們笑翻。

辰己涼介改當投手言論在台日兩地引發熱議，連老婆都調侃他，「寶貝，你要改當投手了嗎？」中華隊投手江國豪賽後打電話過程被電視台捕捉到，他當時與舊金山巨人球探薛奕煌對話，江國豪調皮地說，「你幫我跟辰己涼介說一下，我的手套贊助他練投手。」薛奕煌則笑回：「富邦要不要簽他當投手？」

辰己涼介一度表示要收回承諾，「明天起要立刻投入訓練和打擊練習，為下個賽季做好準備。」沒想到他昨天晚上在IG發限時動態，貼上新聞截圖並標記江國豪帳號，他寫道，「謝謝你江國豪！恭喜台灣，我們正在等待您的棒球用品！我會遵守我的承諾！」

辰己涼介效力於日職東北樂天金鷲隊，同隊台灣選手有右投宋家豪和左投王彥程，江國豪也發限動回應：「我再請彥程幫我帶去，我們一起加油。」兩人事後還互相追蹤IG。

辰己涼介與江國豪IG發限時動態互動。截圖自江國豪IG
辰己涼介與江國豪IG發限時動態互動。截圖自江國豪IG

世界棒球12強 江國豪 辰己涼介

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