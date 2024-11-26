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12強賽／桃園英雄見面會地點曝光 總教練曾豪駒、4球員確定現身

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中華隊在世界棒球12強賽表現亮眼，桃園市長張善政在臉書宣布，本周四將於市府前廣場舉辦「桃猿英雄見面會」。圖為桃園市長張善政日前參加直播派對。圖／市府提供
中華隊在世界棒球12強賽表現亮眼，桃園市長張善政在臉書宣布，本周四將於市府前廣場舉辦「桃猿英雄見面會」。圖為桃園市長張善政日前參加直播派對。圖／市府提供

中華隊在世界棒球12強賽以4：0完封日本隊，中華隊28位國手中更有12位桃園優秀球員。桃園市長張善政在臉書宣布，本周四晚間5時30分至7時30分將於市府前廣場舉辦「桃猿英雄見面會」，包括總教練曾豪駒、球員林立、陳晨威和朱育賢等人都會現身，歡迎球迷們一起參與。

張善政表示，昨晚中華隊的英雄們已從東京返抵桃園機場，相信前晚的精彩賽事，許多人跟他一樣還熱血沸騰，中華隊的勝利是所有選手們多年努力的成果，也是台灣棒球的驕傲。

張善政指出，這次中華隊的28位國手中，桃園的優秀球員就有11人，為了培養更多的台灣之光，市府也將投入更多資源在桃園的三級棒球上，讓小球員們獲得更多照顧、更多支持，培養更多站在世界舞台上發光發熱的台灣英雄。

張善政說，市府與樂天桃猿的球團合作，28日晚間5時30分至7時30分將舉辦「桃猿英雄見面會」，地點就在市府前廣場，歡迎大家一起見證台灣棒球傳奇。

據悉來自桃園的11位球員包括投手林昱珉、王志煊、陳冠宇、黃子鵬、莊昕諺、捕手戴培峰、內野手江坤宇、岳東華、林立、朱育賢、外野手陳晨威。體育局指出，目前確定出席的球員包括陳晨威、林立、黃子鵬、莊昕諺、總教練曾豪駒、教練團劉品辰和洪全億等人，其他球員則陸續確認中。

至於昨有議員建議市府為設籍桃園的球員加碼獎金，體育局表示，市府正在盤點相關資源，不管是加碼獎金或是作為培植桃園基層棒球的預算，都是可能的方向。

體育局表示，桃園市的三級棒球一直是棒球人才的輸出庫，這次台灣隊陣中的桃園子弟或職棒球員是最多的，市府會以培養更多能為台灣打下世界冠軍的選手為最主要目標，資源只會多不會少，待定案後會盡速公布。

世界棒球12強

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