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12強賽／今晚大巨蛋台灣英雄見面會名單曝 蔣萬安：感動不要平復

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今早更在臉書提前曝光台北市今晚大巨蛋台灣英雄見面會名單，蔣說「世界冠軍感動久久不能平復？那就不要平復！」圖／引用自蔣萬安臉書
蔣萬安今早更在臉書提前曝光台北市今晚大巨蛋台灣英雄見面會名單，蔣說「世界冠軍感動久久不能平復？那就不要平復！」圖／引用自蔣萬安臉書

世界12強棒球賽中華隊以4:0完封日本隊，首度拿下12強賽冠軍。昨天中華隊台灣英雄已經返國，台北市長蔣萬安今早更在臉書提前曝光台北市今晚大巨蛋台灣英雄見面會名單，蔣說，「世界冠軍感動久久不能平復？那就不要平復！」

蔣萬安一早也見面會搶先看，提前曝今天晚間7點台北大巨蛋「味全龍X台北市政府的世界棒球12強賽英雄見面會」名單包括選手張建銘、吉力吉撈．鞏冠、林凱威、陳冠偉、李凱威、張政禹、及訓練員許周博、防護員李東霖。

蔣萬安說，歡迎味全龍棒球英雄，榮耀歸來！「重返我們的主場 台北大巨蛋」，見面會時間地點11月26日晚間19:00台北大巨蛋下沉式廣場。

蔣萬安說，今晚的台灣英雄見面會，球員將分享冠軍之路，還有賽前賽後大獨家，這次小龍女也會來，會有熱淚盈眶的感動真心話。蔣萬安也跟球迷們約定「今天晚上，大巨蛋不見不散！」

蔣萬安今早更在臉書提前曝光台北市今晚大巨蛋台灣英雄見面會名單，蔣說「世界冠軍感動久久不能平復？那就不要平復！」圖／引用自蔣萬安臉書
蔣萬安今早更在臉書提前曝光台北市今晚大巨蛋台灣英雄見面會名單，蔣說「世界冠軍感動久久不能平復？那就不要平復！」圖／引用自蔣萬安臉書

世界棒球12強

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