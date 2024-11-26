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12強賽／曾豪駒11年前「想轉行開早餐店」 他勸退給1建議：你是大隻雞慢飛

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊昨晚奪下世界十二強棒球賽冠軍，教頭曾豪駒也寫下傳奇。中央社
中華隊昨晚奪下世界十二強棒球賽冠軍，教頭曾豪駒也寫下傳奇。中央社

中華隊本月24日在冠軍賽以4：0擊敗日本隊，登頂12強之巔，總教練曾豪駒功不可沒。大數據命理師黃逢逸透露，早在2013年，曾豪駒因球隊不續約，而詢問他是否適合開早餐店，卻被他勸退，並建議轉型當教練，原因是「大隻雞慢飛走老運」。如今曾豪駒成功帶領中華隊奪冠，黃逢逸開心表示「還好曾豪駒沒有開早餐店，真的去當教練」。

黃逢逸在臉書指出，2013年的年中，曾豪駒上門算命，自曝準備退役，原因是接獲球隊通知明年不再續約，想要了解自己是否適合開早餐店。

黃逢逸當機立斷回答，「不用看啦！球員轉行都不好」，建議曾豪駒試著轉型當教練，可以先跟球隊溝通，看能否在二軍當教練，薪水少一點沒關係，再不然就去地方球隊當教練。

黃逢逸當時對曾豪駒說，「你是大隻雞慢飛走老運，職棒老運就是球員時期中後段班，當教練反而好」，也呼籲曾豪駒把球員當兄弟，「只要傳授你當球員的各種心得，以及陪伴就可以了」。

黃逢逸告訴曾豪駒，當教練後不必急著展現自己，「等明星教練沒了，就是你出頭的時候」，並順勢請曾豪駒幫自己的書《幫孩子取個好名字》改版寫序，笑說「我是先投資你，等你哪天紅了，我就可以沾光」。

如今中華隊在12強棒球賽冠軍戰4：0完封日本隊，首度奪下成棒世界等級冠軍寫歷史，曾豪駒完成不可能任務，也替自己執教生涯寫下傳奇一頁。對此黃逢逸有感而發表示，「還好曾豪駒沒有開早餐店，真的去當教練，祝福曾豪駒這個大隻雞慢飛走老運的老朋友，年年有2024年11月24日這天」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，黃逢逸受訪指出，對棒球員而言退役離開球場會讓生活出現困難，因為任何轉行、轉職都不是球員原本的專長，「失敗機率都很高，所以我才勸他先當教練看看」。

世界棒球12強 曾豪駒

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