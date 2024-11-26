問林昱珉「日本有賣檳榔嗎？」犯眾怒 記者公開道歉
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，昨天返抵國門，昨天在成田機場有媒體記者喊住投手林昱珉，提問「昱珉，可以問一下日本有賣檳榔嗎？網友很好奇」，發問後還自己笑出聲，林昱珉瞬間表情僵住、轉頭未停下腳步。影片流出後，引起網友砲轟。該名記者今天凌晨在臉書公開道歉，向林昱珉和所有球迷道歉，「提問就是我個人的想法，也請大家別針對公司，我的同事或我的親人」。
該名記者在個人臉書發表道歉文，「真的很抱歉！對於自己的提問，我深刻檢討我自己，也對林昱珉選手，還有所有球迷說聲對不起，未來在採訪上，會更加嚴謹。提問就是我個人的想法，大家的私訊，我都看到了，我虛心檢討我自己，也請大家別針對公司，我的同事或我的親人，真的萬分抱歉，對不起大家」。
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