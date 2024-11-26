【專家之眼】中華棒球隊告別懼日症

中華棒球隊參加世界十二強賽，在不被看好的情況下，一路打到決賽，當著東京大巨蛋爆滿的五萬多名地主觀眾，毫無畏懼地以4：0擊敗日本隊，奪下首次世界三大賽冠軍。比賽結束的那一刻，球員們激動相擁，紛紛流下男兒淚，國人也歡天喜地慶祝得來不易的勝利。

其實，十二強賽剛開打時，還沒有引起太大關注，當陸續傳出打敗韓國隊、古巴隊及美國隊等強敵的消息後，國人逐漸發現，今年的中華隊好像與往年不太一樣，而確定將與日本隊爭冠時，更赫然驚覺，不是別人變差了，而是我們變強了，強得出乎意料。

可是，對上日本隊，國人們心理仍存著極深的陰影。不止由於過去20年間國際賽對日的九連敗，也因為打從我國各級棒球隊參加國際賽起，只要遭逢日本，就很難擺脫「懼日症」。

日本棒球扎根甚早，還發展出迥異於歐美的獨特細膩風格，尤其他們極為堅韌、不輕言放棄的民族性，呈現在棒球場上，就是擅長表演二死復活的恐怖戲碼，非常難纏，即使大幅領先他們，也不能掉以輕心，否則很容易被逆轉。2013年，中華隊曾在WBC複賽與日本隊對戰東京巨蛋，只差一球就有辦法晉級，竟然被擊出安打追平，最後在延長賽落敗，造成了揮之不去的噩夢。難怪此次冠軍賽前，現場加油的台灣球迷，有人寫了海報喊著，就讓我們win一次吧！可見連自己人都對自己沒有信心，何況日本隊在決賽前沒有任何敗績，簡直就是難以撼動的超級強隊。

但是，決賽當天的中華健兒，似乎從來不知輸多勝少的噩夢，每位球員都認真又自在地發揮。與過去中華隊很大的不同是，他們並不壓抑情緒，而是大方地以肢體語言讓大家看到自己的振奮。譬如攻佔上壘，會愉快地揮拳；防守時，對方三出局，投捕也會手舞足蹈地好開心。這種正向的鼓勵姿勢，感染力十足，不僅帶動全軍士氣，也給對手帶來更多壓力。第五局上半轟出三分砲、讓大家吃了定心丸的台灣隊長陳傑憲，偶爾揮棒落空時，還會微笑自嘲，可見他非常放鬆、享受比賽，榮登大會打擊王絕非僥倖。此外，潘傑凱在第七局上半打擊出去以頭部滑壘，左手小指脫臼，差點又送隊友回來得分，可惜被判出局；八局上半林家正揮棒不慎被球砸中右手指關節，本來堅持留在場上而被教練勸退，回到休息室落淚。足見他們的求勝意志十分頑強，即使超前也不懈怠，拼戰精神令人動容。

中華隊贏球、日本隊輸球的關鍵在第五局。前四局雙方先發投手都成功壓制了對方，但到了第五局上半，中華隊摸清了球路，從林家正擊出陽春全壘打拿下第一分起，可謂棒棒開花，日本教練井端弘和卻硬讓投手投完整局；反觀中華隊在第五局下半果斷換上中繼投手，表現還不輸給先發，最終證明策略成功，完封日本。為什麼井端不即時換投止血？難道他相信先發投手的指叉球仍然擋得住攻勢？又或者因為他就是上述11年前擊出安打、逆轉中華隊的福將，堅信日本反撲的能力？

賽後媒體津津樂道的，就是包括王建民在內的教練團諸多成員，恰好也是當年被井端所屬隊伍逆轉的隊員。君子報仇，十年不晚，老大哥的屈辱，小老弟們幫忙討回來，太解氣了！今年中華隊首次擊敗日本全職業棒球隊，說不定就是揮別懼日症的轉捩點。

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