陳傑憲手勢告訴全世界「我代表台灣」 游盈隆：象徵不朽傳奇
我奪世界12強棒球賽冠軍，中華隊長陳傑憲冠軍賽對日本隊開轟後，雙手在胸前比出框框手勢、強調胸前位置，看到這一幕的國人動容。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，這個手勢象徵一個不朽的傳奇。
中華隊昨天返抵國門，陳傑憲也在受訪時說出手勢象徵的意義，「我們代表台灣，是台灣的驕傲，關鍵時刻轟出全壘打很振奮，這個手勢告訴大家，我們是從台灣來的選手」。
游盈隆表示，就是陳傑憲這個手勢，那麼真情，那麼自然，那麼有力，「他要昭告全世界『我代表台灣』」。這種心情令人動容，令人認同，這是具有致命吸引力的手勢，它將迅速感染無數國人，也必將成為台灣人的通關密語，「咱攏是勇敢ㄟ台灣人」。
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