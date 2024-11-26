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12強賽／高志綱回顧奪冠之旅 陳晨威滿貫砲最關鍵

中央社／ 桃園25日電
陳晨威對韓國之戰的滿貫砲為中華隊打出氣勢，讓中華隊有一個極好的開局，也贏得這場關鍵的比賽。 聯合報系資料照片
陳晨威對韓國之戰的滿貫砲為中華隊打出氣勢，讓中華隊有一個極好的開局，也贏得這場關鍵的比賽。 聯合報系資料照片

中華隊昨天在世界12強棒球賽打下歷史性冠軍，首席兼捕手教練高志綱認為，最關鍵的是陳晨威在預賽首戰對韓國打出滿貫砲，讓球隊打破不安的情緒。

時間回到11年前的2013世界棒球經典賽，台灣距離扳倒日本僅有一步之遙，當時擔任本壘指揮官的高志綱帶著不甘心的情緒離開球場，如今他變為中華隊12強的首席兼捕手教練，親眼見證子弟兵突破「日本」這堵高牆，一舉成為世界冠軍，為台灣棒球歷史翻開新的一頁。

高志綱今天返台在機場接受媒體聯訪時表示，這批選手很團結、具有共同信念，而且還多了一些野心，因為年紀都很輕，很勇於在場上表現自己、沒有什麼包袱，「雖然我是以不同身分、角色，但一樣為球隊付出，感謝在場上打拚的選手，他們做到我們沒有做到的事情」。

冠軍戰靠著朱育賢抓到再見雙殺奪冠，高志綱笑說狀況太瞬間，所有人壓力瞬間釋放。他說：「為他們拚勁感到驕傲，一直對他們很有信心，即便不被看好也展現出鬥志，值得站在場上與對手競爭，也鼓勵所有人堅持下去，不要遇到挫折就選擇逃避。」

回顧整個12強奪冠之旅，高志綱認為最關鍵的是陳晨威在預賽首戰對韓國打出滿貫砲，加上陳傑憲再補刀全壘打，讓球隊打破不安情緒，感覺更篤定，球員也相信自己好像真的不錯，有能力跟對手競爭，而且投、捕手溝通建立信任感，面對一些局面都能充分化解，這部分也要感謝情蒐團隊。

世界棒球12強 朱育賢 陳傑憲 陳晨威 高志綱

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