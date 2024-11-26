聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／今英雄大遊行 總統接見選手

聯合報／ 本報記者／連線報導
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，昨晚抵達桃園機場，機場接機大廳已擠滿支持群眾。記者葉信菉／攝影
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，昨晚抵達桃園機場，機場接機大廳已擠滿支持群眾。記者葉信菉／攝影

在十二強棒球賽奪冠的中華隊選手昨天凱旋歸國，賴總統下令戰機伴飛，今接見選手、舉辦「棒球英雄，台灣尚勇」的英雄大遊行，行政院明天中午午宴慰勞，比照奧運最高規格辦理，行政院長卓榮泰說，「運動部」組織章程已送到立法院，除了公務及學術單位，現役國手和教練最能指出應改善之處，未來「運動部」將考量納入現役台灣英雄。

對於網路上爭論到底該稱呼「中華隊」或「台灣隊」，卓榮泰說，不管中華隊、中華台北或台灣隊，大家都高興成一片，這是最好例子；他說，大可不必拘泥稱呼，這樣反而給選手壓力，應擴大成最大公約數，讓選手心情穩定，為爭取金牌努力，呼籲大家開闊心胸。

國民黨立委洪孟楷、羅廷瑋昨呼籲建立一座「台灣運動博物館」，將歷史上國際性的重要賽事紀念相關物品都能夠做完整保存。羅廷瑋並倡議將十一月廿四日訂為「棒球紀念日」。

英雄大遊行今天下午三時廿分舉行，自凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路轉進館前路「英雄谷」，施放勝利紙花向台灣英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，預計下午三時五十分抵達總統府，由總統與副總統迎接，民眾也可於YouTube頻道收看全程直播。

另外，新北市府今晚七時在市民廣場歡樂耶誕城辦「台灣英雄見面會」，選手江國豪張奕戴培峰、林昱珉、潘傑楷、莊昕諺和打擊教練高國輝出席；北市府邀投手林凱威、教練團張建銘等在大巨蛋辦見面會；台南市府本月底「棒球歷史展」已安排林安可陳傑憲假日講座，正積極聯繫中華隊辦見面會；桃園市府正洽詢樂天桃猿隊。

世界棒球12強 張奕 張建銘 戴培峰 林凱威 林安可 江國豪 潘傑楷 陳傑憲 高國輝

延伸閱讀

12強賽／張奕返抵國門展現高人氣 最想做的事是好好睡覺

12強賽奪下冠軍 新北邀林昱珉、曾頌恩等辦英雄見面會

12強賽／本報賽前獨家專訪林昱珉 透露林家正帶給他「安定感」

被罰30萬也值得！驚豔12強的台灣王牌林昱珉是誰？7個故事了解中華隊世界冠軍關鍵力量

相關新聞

12強賽／中華隊返台 曾豪駒：榮耀屬於台灣

奪下世界冠軍的中華棒球隊昨晚返抵國門，大批球迷守在機場高喊「台灣尚勇」，球員們開心地頻揮手回禮；中華隊總教練曾豪駒表示，...

12強賽／今英雄大遊行 總統接見選手

在十二強棒球賽奪冠的中華隊選手昨天凱旋歸國，賴總統下令戰機伴飛，今接見選手、舉辦「棒球英雄，台灣尚勇」的英雄大遊行，行政...

12強賽／奪冠後 中華隊還有艱困路

歷經三屆世界十二強棒球賽，中華隊今年在不被看好的情況下扳倒世界排名第一的日本隊奪冠，振奮國人。不過，如同總教練曾豪駒說「...

12強賽／旅日派選手獲日媒關注 張奕「從戰力外到世界冠軍」

中華隊首次在世界十二強棒球賽奪冠，不但轟動全台，也震驚日、韓棒壇，其中投手群防禦率二點五一是一大關鍵，擁有旅日經驗的張奕...

12強賽／母為林昱珉表現打100分

中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，選手一戰成名；林昱珉先發四局壓制日本打線讓球迷感動且開心，從小看他長大的親友昨天一早湧到台...

12強賽／對日本開轟比出手勢 陳傑憲：我們是台灣的驕傲

中華隊奪下隊史首座世界12強棒球賽冠軍，今天返抵國門在桃園機場被大批球迷包圍，隊長陳傑憲人氣最旺，不斷有人高喊他的名字，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。