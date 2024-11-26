12強賽／今英雄大遊行 總統接見選手

在十二強棒球賽奪冠的中華隊選手昨天凱旋歸國，賴總統下令戰機伴飛，今接見選手、舉辦「棒球英雄，台灣尚勇」的英雄大遊行，行政院明天中午午宴慰勞，比照奧運最高規格辦理，行政院長卓榮泰說，「運動部」組織章程已送到立法院，除了公務及學術單位，現役國手和教練最能指出應改善之處，未來「運動部」將考量納入現役台灣英雄。

對於網路上爭論到底該稱呼「中華隊」或「台灣隊」，卓榮泰說，不管中華隊、中華台北或台灣隊，大家都高興成一片，這是最好例子；他說，大可不必拘泥稱呼，這樣反而給選手壓力，應擴大成最大公約數，讓選手心情穩定，為爭取金牌努力，呼籲大家開闊心胸。

國民黨立委洪孟楷、羅廷瑋昨呼籲建立一座「台灣運動博物館」，將歷史上國際性的重要賽事紀念相關物品都能夠做完整保存。羅廷瑋並倡議將十一月廿四日訂為「棒球紀念日」。

英雄大遊行今天下午三時廿分舉行，自凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路轉進館前路「英雄谷」，施放勝利紙花向台灣英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，預計下午三時五十分抵達總統府，由總統與副總統迎接，民眾也可於YouTube頻道收看全程直播。

另外，新北市府今晚七時在市民廣場歡樂耶誕城辦「台灣英雄見面會」，選手江國豪、張奕、戴培峰、林昱珉、潘傑楷、莊昕諺和打擊教練高國輝出席；北市府邀投手林凱威、教練團張建銘等在大巨蛋辦見面會；台南市府本月底「棒球歷史展」已安排林安可、陳傑憲假日講座，正積極聯繫中華隊辦見面會；桃園市府正洽詢樂天桃猿隊。

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