12強賽／陳傑憲母親投身公益成立慈善會 傳出疑遭人冒用名義募款

世界棒球12強比賽，台灣擊敗日本奪得冠軍，台灣隊長陳傑憲在奪冠那一刻淚謝天上的父母，父親陳建彰是棒球教練，母親黃淑娟人稱「娟姐」投身公益，創立高雄市微笑慈善會關懷街友；正當大家沉浸在世界冠軍喜悅，卻傳出疑有人冒用該會名義募款，慈善會稍早也在臉書澄清貼出公告「本會現在只接受物資捐贈」。

台灣隊長陳傑憲在奪冠當晚受訪說，「我想要感謝天上的爸媽，你們的兒子今天很驕傲，希望你們在天上開心」，陳傑憲孝順、貼心，從他關愛父母、思念父母就能看出。

陳建彰是棒球教練，從小陳傑憲不敢在學校叫他一聲爸爸，但私下，陳傑憲卻是不吝於表達對父親的敬愛，父子情令旁人羨煞，陳爸爸2021年因癌症過世，得年52歲，讓陳傑憲留下無限傷痛。

對母親黃淑娟，陳傑憲更是有難以割捨的親情。黃淑娟與丈夫離異一度迷失，甚至染上惡習、洗腎過日，她因而大受打擊，流落街頭淪為街友，陳傑憲想把母親接回家照顧始終遭拒，只好在母親常出沒超商寄錢，讓媽媽不至於挨餓。

最後陳傑憲憑著一支全壘打讓黃淑娟徹底醒悟，在電話那頭，黃淑娟聽到兒子興奮語氣跟她分享喜悅，才明白兒子始終把她放在心上，沒有放棄過她，重新振作起來，以兒子招牌笑容，成立高雄市微笑慈善會。

2022年，陳傑憲還曾跟著媽媽到高雄火車站發放紅包600元給無家可歸的街友，陳時陳傑憲承諾要賺更多錢，幫媽媽一起照顧街友。

當街友1年多的「娟姐」展開人生新頁，也有了2個新願望，一是看到陳傑憲孩子出生，二是看到陳傑憲拿世界冠軍，這兩個願望陳傑憲都幫媽媽完成了，只可惜娟姐去年1月因病離世，沒來得及親眼見到，不過陳傑憲深信爸媽在天上都看到了。

就在舉國歡騰慶祝中華隊得世界冠軍之際，傳出疑有人冒用陳母慈善會名義募款，稍晚慈善會貼出公告：「理監事會全體同意本會不會由他人募款或是捐款，若是有不肖人士或詐騙集團以高雄市微笑慈善會名義進行募款、捐款，本會依法究辦，請勿試法，本會現在只接受物資捐贈，特此公告」。

網友留言說「恭喜慈悲善良又孝順的台灣隊長，您的母親在天之靈一定非常欣慰」、「讚歎！滿滿正能量！」還有人豎起大拇指比讚，要捐物資表達支持。 高雄市微笑慈善會稍晚在臉書貼出公告澄清未授權任何人募款。圖／取自高雄市微笑慈善會

商品推薦